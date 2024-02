CFR Cluj și Rapid București sunt printre principalele contracandidate la titlul din SuperLiga, iar cele două rivale se întâlnesc în Gruia. Gigi Becali își dorește un rezultat de egalitate pentru a se distanța considerabil de elevii lui Adrian Mutu.

Gigi Becali a anunțat ce scor așteaptă la CFR Cluj – Rapid. „Vreau să bată” De cine îi e frică

CFR Cluj și Rapid București au câștigat în etapa cu numărul 24 din SuperLiga și s-au apropiat în spatele celor de la FCSB. „Roș-albaștrii” rămân pe primul loc din clasament, însă la 9 puncte distanța de pozițiile 2 și 3 ocupate de adversarele din derby-ul programat sămbătă seara.

ADVERTISEMENT

așteaptă să restabilească distanța de 11 puncte dintre FCSB și următoarele poziții din clasament și a dezvăluit ce rezultat așteaptă în Gruia. Patronul „roș-albaștrilor” își dorește un rezultat de egalitate între CFR Cluj și Rapid București.

Patronul de la FCSB nu are frică de Rapid București și deja se gândește la maximul de puncte din următoarea confruntare directă. Gigi Becali a avut și o reacție amuzantă când s-a referit la derby-ul din Giulești.

ADVERTISEMENT

„Pai acum fac ei un egal și mă duc la 11 puncte iar. Meci direct după am eu meci direct cu Rapid în care iau 4 puncte că dacă bați de la 3 în sus se pun 4. Vreau să bată Rapid, de CFR îmi e mai mult frică. Sunt mai puternici, mai puternică echipa, de Rapid nu îmi e frică deloc, nu are cum niciodată în viața lor”, a spus Becali la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în fiecare zi de luni, marți și vineri, doar pe site-ul , de la ora 10:30.

CFR Cluj – Rapid, un derby special pentru Adrian Mutu: „Mă voi bucura la final”

la FANATIK SUPERLIGA și a mărturisit că este o întâlnire specială cu giuleșteni. „Briliantul” va încerca să își limiteze emoțiile dacă va câștiga împotriva fostei sale formații.

ADVERTISEMENT

„Meciul cu Rapid va fi unul super dificil, mai ales pentru mine pentru că am fost acolo un an şi opt luni. Simpatizez Rapidul şi am rămas legat într-un fel de Rapid. Băiatul meu joacă la juniorii Rapidului.

Va fi un meci special, dar asta nu înseamnă că nu îmi doresc să câştig, din contră. O să fie special pentru mine. E prima dată când întâlnesc Rapid din postura de adversar şi normal că mă afectează, între ghilimele, puţin.

ADVERTISEMENT

Mă voi bucura la final. Dacă vom câştiga, voi avea o bucurie limitată, aşa cum a fost şi la Petrolul şi la toate echipele la care am evoluat ca jucător sau le-am condus ca antrenor.

Aşa mi se pare normal. Am împărţit multe emoţii alături de Rapid şi mi se pare normal ca bucuria să fie mai reţinută. E un respect pe care trebuie să îl arăţi echipelor la care ai fost”, a spus Mutu.

Ce REZULTAT vrea Gigi Becali in CFR Cluj - Rapid