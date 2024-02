Adi Mutu a analizat în detaliu derby-ul CFR Cluj – Rapid. „Mă voi bucura la final”. Cum a reacționat la declarația lui Șucu

Sâmbătă, de la ora 21:15 se va disputa derby-ul CFR Cluj – Rapid. care se va afla pentru prima dată faţă în faţă cu fosta echipă pe care a antrenat-o.

Adi Mutu a analizat în detaliu derby-ul CFR Cluj – Rapid: “O să fie special pentru mine”

Antrenorul lui CFR Cluj a analizat la FANATIK SUPERLIGA derby-ul cu Rapid, spunând că încă îl leagă multe lucruri de giuleşteni şi va fi un sentiment ciudat în timpul meciului:

“Meciul cu Rapid va fi unul super dificil, mai ales pentru mine pentru că am fost acolo un an şi opt luni. Simpatizez Rapidul şi am rămas legat într-un fel de Rapid. Băiatul meu joacă la juniorii Rapidului.

Va fi un meci special, dar asta nu înseamnă că nu îmi doresc să câştig, din contră. O să fie special pentru mine. E prima dată când întâlnesc Rapid din postura de adversar şi normal că mă afectează, între ghilimele, puţin.

“Am împărţit multe emoţii alături de Rapid şi mi se pare normal ca bucuria să fie mai reţinută”

Mă voi bucura la final. Dacă vom câştiga, voi avea o bucurie limitată, aşa cum a fost şi la Petrolul şi la toate echipele la care am evoluat ca jucător sau le-am condus ca antrenor.

Aşa mi se pare normal. Am împărţit multe emoţii alături de Rapid şi mi se pare normal ca bucuria să fie mai reţinută. E un respect pe care trebuie să îl arăţi echipelor la care ai fost.

Este un derby, ambele echipe au acelaşi număr de puncte, suntem pe locurile 2-3 şi trebuie să ne luptăm, să stăm aproape de FCSB. Pentru a menţine pasul cu ei, trebuie să câştigăm meciurile noastre”, a spus Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

Cum a reacţionat la mesajul lui Şucu: “Am stat o perioadă lungă la Rapid, de cele mai multe ori au fost bucurii”

, i-a transmis lui Adrian Mutu un mesaj prin intermediul FANATIK SUPERLIGA. Omul de afaceri a spus că va fi ciudat să îl vadă pe Mutu pe banca echipei adverse, dezvăluind că în continuare este foarte apropiat de “Briliant”:

Acelaşi sentiment îl am şi eu. Nu spun că emoţional nu are o greutate. Dar asta e frumuseţea sportului. Suntem profesionişti şi se întâmplă astfel de lucruri. Este ciudat, nu mi s-a întâmplat. Am stat o perioadă lungă la Rapid, de cele mai multe ori au fost bucurii.

Ne-am îndeplinit obiectivele, am jucat pentru prima dată în play-off. Nu va fi uşor pe plan emoţional, dar îmi văd de echipa mea şi lucrurile astea le înţeleg şi suporterii”, a reacţionat Mutu la mesajul lui Şucu.

