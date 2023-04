Gigi Becali a anunțat singura condiție pentru a se întoarce în fotbalul românesc: „Poate doar așa!”. Video

Anunțul apocaliptic al lui , este marea bombă a zilei. FANATIK dezvăluise în exclusivitate că patronul de la FCSB își va anunța această intenție. Acum, Becali spune că doar un singur lucru l-ar mai putea face să se răzgândească.

Gigi Becali a anunțat că se retrage de la FCSB și din fotbal. S-ar putea răzgândi doar dacă la conducerea FRF vine altcineva în locul lui Răzvan Burleanu

Și nici măcar nu are legătură cu lupta la titlu a FCSB. Nu o eventuală medalie de campion l-ar putea face pe Gigi Becali să își schimbe poziția. Ci o nouă conducere la Federația Română de Fotbal. Becali a pus tunurile pe Burleanu și spune că doar din cauza acestuia vrea să iasă din fotbal.

“Dacă de exemplu altcineva câștigă Federația… dacă nu candidează nimeni să rămână ei, să conducă ei. Asta este țara noastră. Eu o duc bine și așa, fără fotbal. Am vrut să fac și eu ceva și gata. Am băgat 200 de milioane de euro, am adus în România numai din calificări…

Îți dai seama câți bani am băgat în țara asta. Dar ei tot cu mine au ce au. Păi tu nu ai văzut? Croitoru și Poenaru au antrenat șapte ani. Când a vrut să antreneze Pintilii, nu mai ai voie acum că vinzi licența. Nu ai văzut? Rădoi a antrenat la ei. Când am vrut eu, la tine nu se poate.

Gigi Becali, reproșuri pentru FRF. Este nemulțumit și de restricțiile care ar fi fost impuse special împotriva FCSB la licențele PRO

Că vezi domne că de ce vinzi licența, te suspendăm. De unde știi tu că a vândut licența. Ce e aia? Vrea omul antrenor la echipa aia, sunt banii lui. Dacă pierde pierde el, dacă câștigă câștigă el”, a declarat Gigi Becali într-o conferință de presă la Aleea Alexandru.

Gigi Becali a mai spus că a avut deja primele discuții pentru a renunța la FCSB și că ar vrea să recupereze 25 de milioane de euro pentru a renunța definitiv. Până atunci, , dar fiicele sale l-au refuzat din start în această discuție.

Gigi Becali este nemulțumit de conducerea Federației și l-a atacat foarte dur inclusiv pe Mihai Stoichiță, cel cu care se știa că are o relație foarte apropiată. Becali este nemulțumit că Burleanu le impune cluburilor din SuperLiga diverse reguli. De asemenea, nu a agreat aducerea lui Vassaras în fruntea arbitrajului.

FCSB a rămas pe locul 3 în SuperLiga după eșecul suferit în Giulești, cu Rapidul. Șanse mici la titlu pentru echipa lui Becali

FCSB a rămas cu șanse mult mai mici să câștige titlul în SuperLiga după 0-1 pe terenul Rapidului. Sunt cinci puncte în spatele liderului Farul, iar marinarii sunt avantajați și în cazul în care cele două echipe termină la egalitate de puncte. De asmeenea, FCSB rămâne și sub CFR Cluj, care păstrează un punct în plus, pe locul 2.

În următoarea etapă din SuperLiga, FCSB va avea un nou duel foarte complicat, pe terenul celor de la Universitatea Craiova. În timp ce Farul joacă tot în deplasare, dar pe terenul lui Sepsi, ultima clasată din play-off. Rapid va juca tot pe propriul teren, dar împotriva celor de la CFR Cluj.