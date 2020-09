Gigi Becali a cerut explicații după Voluntari – FCSB 2-1. Reacția lui Neubert l-a șocat. „Le-am zis că ne bat ăștia!” Exclusiv

Gigi Becali a digerat cu greu eșecul pe care FCSB l-a înregistrat pe terenul celor de la Voluntari, 1-2, primul pas greșit pentru echipa lui Toni Petrea și Thomas Neubert în noul sezon.

FANATIK a aflat că patronul Gigi Becali a cerut explicații celor din staff-ul tehnic în urma acestui rezultat, fiind de-a dreptul șocat să afle că au fost probleme la antrenamente înaintea meciului.

Gigi Becali a aflat după Voluntari – FCSB 2-1 ce s-a întâmplat în vestiar. Reacția incredibilă a lui Thomas Neubert

FCSB a înregistrat o înfrângere greu anticipabilă pe terenul celor de la FC Voluntari, 1-2, primul meci din noul campionat când roș-albaștrii încasează gol și pierd puncte.

Dar ceea ce s-a întâmplat înaintea întâlnirii explică pe undeva modul în care unii jucători ai lui Toni Petrea s-au prezentat la acest meci. Gigi Becali a fost foarte surprins de evoluția în general a echipei și a căutat explicații la staff-ul tehnic.

Din informațiile FANATIK, patronul celor de la FCSB a rămas extrem de surprins după ce a aflat că Thomas Neubert a anticipat că lucrurile nu sunt deloc în regulă privind capacitatea fizică a jucătorilor. „Aveți mare grijă că ne bat ăștia! O să avem mari probleme”, au fost cuvintele cu care preparatorul fizic a încercat să tragă alarma înaintea meciului și care au ajuns și la urechile lui Becali.

Ce s-a întâmplat la antrenamentele FCSB? „Perlele” lui Gigi Becali au „driblat” ultimele două ședințe de pregătire

Avertismentul lui Thomas Neubert a făcut referire în principal la jucătorii roș-albaștri care s-au întors de la acțiunile echipei naționale, și cei de la prima reprezentativă, și cei de la tineret.

La ultimele două antrenamente premergătoare deplasării la Voluntari, Neubert a monitorizat atent tot lotul, așa cum face de obicei și i-a oferit lui Petrea toate datele. Surprizele au apărut la vedetele echipei, „perlele” pe care Gigi Becali speră să obțină zeci de milioane și care au cam „driblat” aceste două ședințe de pregătire.

A fost momentul în care Neubert le-a spus fiecăruia că nu este ok din punct de vedere al pregătirii și are mari emoții pentru meciul cu echipa lui Mihai Teja. Iar de ceea ce se temea preparatorul neamț, FCSB nu a scăpat! Voluntariul a profitat de momentul oportun și a obținut trei puncte la care Ioan Andone spera, dar nu se aștepta.

„Mister a antrenat exact ce defecte au ei, știam că sunt slabi pe contraatac. Am profitat de chestia asta. Ce spun ei e treaba lor. Mai mult au vorbit, mai mult se uitau la arbitraj decât să joace fotbal" – Răzvan Grădinaru, FC Voluntari, fost jucător la FCSB

Dennis Man și Olimpiu Moruțan au trecut testul, probleme evidente la Buș, Coman, Olaru și Andrei Vlad!

FCSB a avut șase jucători la loturile naționale, Florinel Coman și Sergiu Buș fiind la prima reprezentativă, în timp ce Andrei Vlad, Man, Olaru și Moruțan au fost chemați de Adi Mutu la tineret.

Dintre toți cei șase, doi dintre cei prezenți la tineret, Dennis Man în special, dar și Olimpiu Moruțan intrat după pauză, au trecut testul la Voluntari. Ceilalți au fost printre mâinile moarte ale celor de la FCSB în acest meci, Buș fiind cel mai slab de pe teren, iar Florinel Coman intrând și el în aceeași categorie.

Andrei Vlad s-a „reîntors” la vechile obiceiuri de a greși, în timp Darius Olaru a avut și el o prestație slabă. La ei făcea referire Neubert când atenționa înaintea partidei. De fapt, și Toni Petrea a amendat după joc prestația, evitând să dea nume public.

„Nu am avut agresivitate și nu ne-a ajutat nici terenul. Am luat gol din fază fixă, deși am lucrat la antrenament astfel de faze. Dar se pare că am lucrat degeaba. I-am certat pe toți”, a spus Petrea la finalul întâlnirii.

Gigi Becali le-a promis că nu-i mai critică în public. Cât durează armistițiul patronului cu jucătorii?

Gigi Becali a ieșit din spațiul public de aproape o lună. Patronul celor de la FCSB nu a mai acordat declarații după meciurile echipei sale, dar nici nu a mai intrat în direct la TV să discute despre subiecte sociale sau de altă natură.

FANATIK a dezvăluit că, în privința fotbalului, Becali le-a promis jucătorilor și celor din staff că va evita, cel puțin pentru o perioadă, să-i mai critice la TV sau în declarații oferite mediului on-line.

Patronul s-a ținut de cuvânt până în acest moment, dar eșecul de la Voluntari a căzut cum nu se mai poate mai prost și mai neașteptat. Jucătorii cred că e posibil ca Becali să se râzgândească la următorul pas greșit, astfel că victoria în deplasarea din Serbia, în Europa League, este esențială pentru liniștea de la echipă.