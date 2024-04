MM Stoica a povestit o perioadă complicată din viața sa. ”M-a distrus!”

MM Stoica este unul dintre cei mai longevivi oameni din fotbal. Ajuns deja la 59 de ani, . Oficialul roș-albaștrilor a vorbit despre perioada petrecută în armată, care l-a marcat serios.

Mihai Stoica și-a adus aminte de perioada complicată din armată

Mihai Stoica nu a trăit doar momente frumoase. Acesta a vorbit despre o perioadă complicată din viața lui. MM și-a amintit de perioada în care a fost în armată, explicând condițiile proaste de la Râmnicu Sărat, acolo unde a petrecut 9 luni. Mihai Stoica a precizat că a avut probleme mari cu adaptarea în armată și a avut mult de suferit. De asemenea, acesta a transmis că la Râmnicu Sărat condițiile erau ”înfiorătoare”:

ADVERTISEMENT

„Armata am făcut-o la Râmnicu Sărat. 9 luni de zile n-am fost bine deloc, am bătut toate recordurile. Am făcut mult arest pentru că nu mă integram. Aveam prieteni, dar făceam prostii și nu puteam să respect niște reguli stupide pe care ni le impuneau ei. Armata a fost mai mult decât inutilă, a fost ceva înfiorător. Erau curse de șobolani noaptea prin dormitor. Condițiile erau înfiorătoare”.

MM a continuat spunând că mediul din armată era unul neprielnic. Era nevoit să facă duș cu apă rece deși exista apă caldă.

ADVERTISEMENT

”Am avut apă caldă în spălătorul nostru de 2 ori în 9 luni, iar asta din greșeală. Au băgat ei apă caldă pe țeavă. Există posibilitatea să te speli cu apă caldă, dar ei băgau doar rece. Deșteptarea era la 5:30. Eu eram pedepsit și plutonul alerga, iar eu trebuia să alerg în jurul plutonului, ducând o țintă din aia mare și o ladă a comandantului. Bătea și vântul foarte tare și le-am aruncat într-o râpă. Am zis că mai bine stau la arest”.

”Nu avea niciun sens armata, pe mine m-a distrus!”

În final, acesta a precizat că timpul pe care l-a petrecut în armată a fost extrem de complicat și nu îi vede niciun rost. MM Stoica a dat de înțeles că a fost marcat puternic de experiența de la Râmnicu Sărat.

ADVERTISEMENT

La arest era un pat de pal melaminat lipit de perete, prins cu un lacăt, care se deschidea și acolo dormeai, dar ei îl lăsau puțin jos ca să aluneci, să nu poți să dormi. Tot pe jos dormeam. Nu e nicio exagerare, așa era la Râmnicu Sărat pe vremea aia. Nu avea niciun sens armata, pe mine m-a distrus!”, a explicat MM Stoica pentru .

MM Stoica ține legătura cu fanul pe care l-a lovit în 2005

. În 2005, acesta a fost protagonistul unui eveniment tensionat pe Ghencea. Oficialul roș-albaștrilor a fost înjurat de un suporter într-un meci împotriva celor de la CFR Cluj și a hotărât să își facă dreptate. A coborât din lojă și l-a lovit în față pe acel fan. Stoica a transmis că a regretat mult timp acel moment și că a încercat să se revanșeze în timp.

ADVERTISEMENT

„Ieșirea aia din 2005, când am lovit un spectator, chiar dacă la momentul ăla m-a îndreptățit pentru că m-a înjurat, cumva am reparat-o. Și acum, la fiecare meci, el și familia lui sunt invitații mei. Și acum a fost la meciul cu Rapid.

Am realizat că altele sunt problemele unui om. Acum sunt OK. Nu poți să te schimbi total. Și eu când simt că sunt nedreptățit urlă frustrarea în mine și după vine și reacția mea. Sunt un tip coleric. Dar acum timpul de revenire este mult mai mic. Starea de stres a determinat asta de multe ori. Eu și acum sunt super stresat. Pe mine meciurile mă omoară, eu după meciuri nu pot să dorm!”, a transmis MM Stoica pentru sursa citată.