Gigi Becali a dat numele generalilor: “De la ei am luat Steaua, am 100 de acte”

Gigi Becali a intervenit telefonic în E patronul FCSB a vorbit și despre conflictul pe care îl are cu Clubul Sportiv al Armatei Steaua.

Gigi Becali dă cărțile pe față: „Cum să îmi spui că nu am luat Steaua?”

Prima ocazie ar fi derby-ul cu Dinamo din etapa a 2-a a SuperLigii. Clubul Sportiv al Armatei îi pune însă bețe în roate din cauza conflictului pe care îl au cele două părți, motiv ca latifundiarul din Pipera să vină cu acuzații noi.

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Becali a rememorat cum a preluat echipa de fotbal. Omul de afaceri în vârstă de 65 de ani este patron la FCSB începând cu iarna lui 2003.

„Cum să îmi spui tu mie că aia nu e Steaua? Păi, bă, eu când am luat, am luat Steaua! Nu am luat FCSB, Ghimpați și Petrolul. Eu am luat Steaua pe care mi-au dat-o miniștrii și generalii și m-am întâlnit cu generalii acolo la Lido, cu Comitetul Executiv, și am semnat 100 de acte.

Dai bani se transformă în acțiuni pentru Steaua. N-am dat bani pentru Vasile de la Dobroiești. Ce nu e mă? Sunteți nebuni? E unul acum Bădălan, general, își dă el cu părerea despre război.

Bă, tu nu ai demnitate de om. Bădălan, Pigui, Zisu. Ei semnau acolo! Asociația Steaua, ei erau în C.A., dă Becali 1.500.000 de lei și scria în proces verbal că cutare îmi dă atâția bani și se vor transforma în acțiuni pe care Becali va lua acțiuni de bani dacă nu îi dă banii.

Ei acum tac. Tu ești general? Ieși la TV dacă ești general. Un general care a zis să fii creștin să fii cu Hristos. Asta înseamnă creștin la el, cine e cu Hristos. Habar nu are ce e e creștinismul. Analfabeți din ăștia…”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Meciul dintre FCSB și Dinamo este programat sâmbătă, 22 iulie, de la ora 21:30. În cazul în care nu se va juca pe stadionul Ghencea, „Eternul Derby” are șanse mari să se dispute la Târgoviște sau pe arena „Arcul de Triumf”.

