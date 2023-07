Gigi Becali, despre noua ordine de la FCSB: “Florinel Coman iese când vrea el”

Patronul celor de la FCSB a revenit în forță la FANATIK SUPERLIGA cu o declarație exclusivă, pentru a face lumină în cazul schimbării lui Florinel Coman cu Andrei Cordea în pauza meciului. Gigi Becali a explicat că în acest moment nu se pune problema ca Florinel Coman să mai fie scos de pe teren, pentru că este cel mai bun fotbalist al bucureștenilor, deci iese de pe teren doar când dorește.

Florinel Coman e schimbat doar când dorește

că este amuzat de modul în care anumiți comentatori sau analiști sportivi îi critică orice mișcare, în special celebrele schimbări în pauza meciului. Cu toate acestea, de această dată Florinel Coman a fost schimbat cu Andrei Cordea pentru simplul fapt că se accidentase ușor, astfel că nimeni nu a dorit să riște o agravare a situației.

”Florinel Coman. Băiatul a ieșit la pauză și a spus ”am simțit ceva la coastă când am căzut”. A zis doctorul să nu riscăm, mai bine lăsăm, să nu riscăm. A, păi domnule e frustrat Coman, l-a schimbat Becali. Păi cum să schimbi pe cel mai bun jucător? Coman la ora asta, pentru că are valoare, iese când vrea el, nu îl schimb eu.

Eu mai înțeleg. Da, da, da. , păi cum să-l schimbe Becali, că nu e nebun. Cum să-l schimb pe Coman, care e liderul echipei? Bine, îți dai seama, ei acuma nu mai au de comentat fotbal. Ei au comentat ce face, cum face, de ce a schimbat Becali, cum a schimbat Becali. Când merge bine, ce bine a făcut Haralamb, când merge prost și prost a făcut Becali”, a comentat patronul celor de la FCSB situația iscată.

De altfel, inclusiv Florinel Coman a lămurit această schimbare și a explicat că singurul raționament a fost o ușoară accidentare din prima repriză. ”Da, la acel penalty am căzut prost și am simțit o durere la spate, sper că în două zile să fiu OK. A fost mai bine, am vorbit cu Elias și am spus că e mai ok să ies”, declara Florinel Coman imediat după meci.

Cu toate acestea, Florinel Coman a fost printre cei mai buni jucători de pe teren și s-a arătat foarte mulțumit de modul în care echipa sa s-a prezentat la Craiova. ”Le-am făcut pe toate, am și ratat o ocazie imensă, puteam să ne desprindem. A fost un joc bun, pe o căldură infernală, chiar am simțit-o. Important este că a ieșit bine, am marcat trei goluri. Cred că de trei ani n-am mai început campionatul cu o victorie.

Nu le-am dat nicio șansă, ne-am simțit puternici, am simțit din primul minut că suntem peste ei. Cred că această victorie ne va da o încredere foarte mare, ținând cont că etapa viitoare jucăm un derby. Asta am antrenat în cantonament, știam că Andrea nu poate evolua. Am antrenat asta de două săptămâni, cu Băluță acolo. S-a descurcat foarte bine. E nou, dar a prins cantonamentul, ceea ce e foarte important”, a mai declarat Florinel Coman la finele meciului.

