Gigi Becali a dezvăluit suma uriașă pe care trebuie să o vireze urgent la FCSB: “Încep să fac palpitații! Mă enervez!”

FCSB a bifat trei transferuri în această vară. Alexandru Băluţă, şi Siyabonga Ngezana. Gigi Becali mai vrea să facă şi alte mutări, pe listă fiind un fundaş central şi un atacant.

Gigi Becali a dezvăluit suma uriașă pe care trebuie să o vireze urgent la FCSB: “Încep să fac palpitaţii, mă enervez!”

Gigi Becali a dezvăluit că în perioada imediat următoare trebuie să investească 2 milioane de euro la FCSB, o sumă uriaşă. Latifundiarul nu este sigur nici că va prinde grupele Conference League:

”Eu am adus certitudini, Băluță, Djokovic și fundașul din Africa de Sud. Eu zic că sunt certitudini. Mai aducem un fundaș central. Am adus doi jucători, bărbați adevărați, Băluță și Djokovic, hai să vedem.

Eu zic că am făcut niște eforturi. Nu pot să vă spun acum sumele de bani. Am făcut eforturi! Dacă aș fi sigur că intru în Conference League, aș da două milioane, că știu că iau 7-8 milioane.

M-a sunat Vali că trebuie luni 600 de mii de euro. Deja încep să fac palpitații, mă enervez. După aia vine și plata la jucători încă 600-700 de mii. Acum, repede, trebuie vreo două milioane. Nu ne jucăm cu milioanele!”, a spus Becali la .

Continuă războiul cu Burleanu: “Sunt două milioane de euro, tu ai avut vreodată două milioane în viața ta?”

Patronul celor de la FCSB îşi continuă războiul cu , preşedintele FRF. Gigi Becali afirmă că oficialul de la Casa Fotbalului nu a adus niciun ban în fotbalul românesc, ba mai mult, s-a şi îmbogăţit:

Alţii spun ’cum să dai tu două milioane?’ Sunt două milioane de euro, tu ai avut vreodată două milioane în viața ta? Când ai venit la FRF nu aveai nici 17 euro! Eu trebuie să respect ordinele tale? Ai ceva la bibilică, în cap?

Dacă nu știam valoarea și pierdeam noțiunea banului, ajungeam ca mulți oameni de afaceri care au ajuns faliment și în depresii. Eu tot timpul am avut mulți bani, că așa mi-a dat Dumnezeu, dar am știut ce înseamnă și cinci mii, și zece mii și milionul. Nu am fost zgârcit niciodată, dar am știut valoarea banului.

“Tu nu ai produs 17 euro în viața ta și îi spui unuia care a adus 200 de milioane de euro să își ia jucăriile?”

Tu vorbești de jucării? Eu am adus 200 de milioane, tu nu ai adus nici 200 de lei. Eu am adus 200 de milioane de euro din calificări și vânzări de jucători. I-am adus în țara românească, i-am băgat în banca din România și am dat la ei, la jucători, la angajați. Aproape o sută de milioane, taxe și impozite.

Tu nu ai produs 17 euro în viața ta și îi spui unuia care a adus 200 de milioane de euro să își ia jucăriile? Du-te, bă, că jucăriile alea sunt ale mele, cu sudoare. Când ai venit, aveai un hârb de mașină! Domn’le, ’caracter infracțional’, dar ce, mă, am evadat de la pușcărie și am furat bicicleta?”, a “tunat” Becali.