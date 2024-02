Gripa continuă să facă ravagii la FCSB, iar Gigi Becali a explicat motivele pentru care elevii lui Elias Charalambous au fost „gripați” cu U Cluj. Finanțatorul „roș-albaștrilor” spune că Octavian Popescu s-a simțit rău chiar în dimineața jocului și a avut nevoie de medicamente.

Gigi Becali a explicat motivele pentru care FCSB a fost “gripată” la Cluj: “Au jucat cu tratament!”

, însă „roș-albaștrii” au avut probleme mari de lot. Ovidiu Popescu a jucat în primul „11” în locul lui Dawa, iar Tavi Popescu a jucat în atac pe tot parcursul meciului, fiind singura variantă U21 în lipsa lui Pantea.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a mărturisit că Florinel Coman, Darius Olaru, Tavi Popescu și David Miculescu au fost răciți grav. Aceasta este principala explicație pentru patronul „roș-albaștrilor” la evoluția neconvingătoare din deplasarea de la Universitatea Cluj.

„Nu mi-a plăcut viteza de joc pe care am avut-o noi, adică jucătorii erau bolnavi și vreo cinci făcuseră tratamente și nu am avut viteză de joc. Coman nu a fost el, Olaru nu a fost el, au jucat pe tratament. Tavi chiar ieri dimineață s-a simțit rău, a luat medicamente.

ADVERTISEMENT

Și Miculescu a fost răcit, aproape toată echipa a fost”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct pe , de la ora 10:30, în fiecare luni, marți și vineri.

Gigi Becali se teme de „omenie”: „Îmi spun alții mie, dar nu cred”

cu UTA Arad. Patronul formației din Capitală nu crede în jocurile de culise și spune că giuleștenii vor pierde șase puncte cu FCSB și Universitatea Craiova în următoarele etape.

ADVERTISEMENT

„Habar nu am, nici nu știu. Mi-au spus și mie omenie, am leșinat de râs că prima dată am auzit cuvântul ăsta. Când am auzit omenie am zis bă voi sunteți nebuni, nu mai există așa ceva. Îi cunosc pe patronii ăia de acolo, vor să intre și ei și zice: «Patronii, dar ceilalți doi».

Nu se poate, păi oamenii au bani în meseria lor și demnitate. Du-te domne, omenie. Eu am spus că o să piardă cu Craiova și cu noi șase puncte și la UTA nu se știe, păi la UTA e omenie zice. Cu UTA zice «cică o să vezi omenia», du-te mă că nu mai există așa ceva.

ADVERTISEMENT

Nu mai vreau, eu spun ce îmi spun alții mie, dar pe cuvânt că nu cred așa ceva. Mie cuvântul ăsta mi-a plăcut, omenie. Nu mai există aranjamente, v-am spus și vouă că poate vă place omenia. Lăsă domne că o să vezi și la UTA omenie”, a spus Becali.

Ce NU I-A PLACUT lui Gigi Becali dupa U Cluj - FCSB 0-0: “AU JUCAT CU TRATAMENT”