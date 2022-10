Gigi Becali a făcut lista neagră la FCSB! Care sunt jucătorii de care vrea să scape în iarnă

FCSB a pierdut fără drept de apel meciul cu Silkeborg, scor 0-5. , însă tactica s-a dovedit a fi catastrofală, în condiţiile în care echipa a suferit una dintre cele mai dure înfrângeri din cupele europene.

Gigi Becali a făcut lista neagră la FCSB: “Oaidă joacă de patru ani, dar nu poate depăși un anumit nivel”

Gigi Becali şi-a criticat jucătorii după acest eşec şi a făcut lista neagră a celor care vor părăsi echipa în iarnă. Printre ei se află şi Răzvan Oaidă, unul dintre cei mai vechi jucători de la echipă:

”Oaidă joacă de patru ani la Steaua, dar nu poate depăși un anumit nivel. Am dat bani ca să iau jucători, dar nu știam că Dumiter și Rusu sunt atât de slabi.

Rusu se va întoarce la iarnă la Mioveni, Dumiter mai are contract până la vară și gata și cu el. De unde să știu eu că Dulca nu face față? A jucat la lotul de juniori, a fost pe la Olimpiadă, dar la noi nu se descurcă. De unde să știu astea?”, a spus Gigi Becali conform .

Patronul FCSB vrea curăţenie generală: “Ăia sunt praf, nu ai ce să faci cu ei. Trebuie să scăpăm de ei”

FANATIK că nu şi-ar fi menajat titularii dacă ar fi ştiut că rezervele sunt la un nivel atât de scăzut încât să ia cinci goluri de la echipa daneză:

“Nici eu nu mă aşteptam la aşa ceva. Dacă ştiam că sunt aşa de slabi, nici eu nu îi lăsam acasă pe ceilalţi. De unde să… nu credeam că sunt slabi în halul ăsta.

Adică nu îmi închipuiam. Acum, într-un fel îmi pare bine că ştiu unde sunt, ştiu unde mă aflu, ştiu ce jucători am. Ştiu că sunt praf. Ăia sunt praf, nu ai ce să faci cu ei. Trebuie să scăpăm de ei. Să iei atâtea goluri…

“Toţi jucătorii care au fost pe teren au fost luaţi cu bani”

Am zis că mergem, poate câştigăm, poate facem un egal, poate mâncăm bătaie. Un gol, hai două, dar aşa ceva? Adică, să fie circ? Nu am crezut că ei sunt de circ. Eu nu am crezut că am dat bani pe aşa ceva.

Toţi jucătorii care au fost pe teren au fost luaţi cu bani. S-au dat bani pe ei: 1 milion şapte sute, 350.000, 250.000, 850.000, s-au dat bani. Toţi jucătorii au fost luaţi cu bani”, a spus Gigi Becali.

În retur, patronul FCSB a spus că vrea să folosească cel mai bun “prim 11” pe care îl are la dispoziţie. FCSB – Silkeborg se dispută joi, de la ora 22:00.