Gigi Becali a stabilit jucătorul U21 de la FCSB: „E timpul să joace titular!”. Ofertă pentru o „perlă” a lui Gică Hagi

Patronul vicecampioanei României este de părere că toți cei care nu au semnat pentru a scoate regula U21 sunt sclavi și l-a lăudat pe Gică Hagi, despre care a spus că, deși are tot interesul să fie regula U21, s-a abținut din a vota. FANATIK o replică dură pentru Răzvan Burleanu, după declarațiile făcute de președintele FRF.

Gigi Becali a stabilit titularul U21 de la FCSB: „E timpul să joace Pantea!”

de ironii la adresa conducătorilor de cluburi care n-au votat împotriva regulii U21: „S-au trimis hârtii la cluburi, am discutat la televizor. Tot timpul am spus asta. Am avut 4 sub 21 de ani pe teren și tot nu am fost de acord cu regula.

ADVERTISEMENT

El azi a câștigat prin votul sclavilor. Eu mă duc la judecător, în România, și spun că nu sunt de acord cu implicările în activitatea economică a clubului. Asta o să fac! I-am dat cu parul în cap lui Burleanu? El spune că suntem terminați pe viața asta și pentru viața următoare.

Eu spun că nu va mai știi nimeni că Burleanu a fost la Federație în 2 ani. Toți specialiștii spun că eu aș câștiga prezidențialele dacă aș candida, stau eu să mă cert cu el. De 30 de ani nu uită nimeni de mine, cum să fiu terminat?”.

ADVERTISEMENT

„Cum să n-am jucători U21? O să joace Octavian Popescu în stânga și o să joace Coman în dreapta, că așa poate. Pe mine m-a deranjat când m-am uitat că trebuie să joace locul 7 cu locul 8 și după să joace cu locul 3. Burleanu mâine nu mai e, că așa cum l-a băgat securitatea, așa și dispare.

Am Radaslavescu, am dat bani pe el, am Tavi Popescu și îl am pe Pantea. Oricum Pantea va juca, e timpul să joace titular, Tavi Popescu sigur va juca”, a mai spus Gigi Becali, la TV .

ADVERTISEMENT

„Cu ocazia asta am vrut să văd cine sunt securiștii!”

„Eu am vrut să văd cu ocazia asta cine sunt securiștii, sclavii. Sunt 7 securiști. Am eu treabă de Daniel Niculae, am vorbit eu de el? Am vorbit cu Marian Copilu Minune, mi-a spus să mă bazez pe el, mi-a și zis că e bărbat, să stau liniștit.

Fii atent, eu i-am dat U21, că n-avea, era disperat. I-am dat U21 lui Copilu Minune ăsta. Dacă tu n-ai, cum să nu votezi să fii liber? Hagi a avut demnitate, a spus că are interes, dar nu vrea să fie sclav”, a .

ADVERTISEMENT

„Ai văzut câtă demnitate a avut Hagi? N-a votat, că nu vrea să fie sclav, dar el are tot interesul să se joace cu U21. O să vedem, Farul vrea prea mulți bani pe Borza, dar nu mai vreau să dau. Încă am jucători. Mi-a mai rămas doar să fac o echipă și să le dau la toți 7-0”, a mai spus patronul FCSB-ului.

ADVERTISEMENT