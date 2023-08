Gigi Becali acuză un jucător: „N-a vrut să dea gol. E prieten cu danezii”

Patronul de la FCSB este supărat pe unii jucători după meciul cu Nordsjaelland din Conference League, scor 0-0. Gigi Becali îl acuză pe unul dintre atacanții echipei că nu a vrut să dea gol împotriva danezilor și susține că roș-albaștrii trebuiau să primească două lovituri de la 11 metri.

Gigi Becali: “Cordea n-a vrut să dea gol”

Finanțatorul roș-albaștrilor este de părere că echipa sa a avut mai multe ocazii, chiar dacă danezii au jucat mai bine. La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Gigi Becali îl acuză pe Cordea că nu a vrut să dea gol contra celor de la Nordsjaelland și mai susține că echipa sa trebuia să primească două penalty-uri la Tavi Popescu și la Djokovic.

ADVERTISEMENT

“Am jucat toată echipa, cel mai bun joc de când sunt eu în fotbal. De ce? Cum adică, n-ai marcat gol, n-ai dat șut pe poartă, vă spun așa, am jucat cu o echipă care pasează năucitor. N-au avut, din combinație nicio fază de gol, doar din lovitură.

Noi din combinații am avut una prin Compagno care trebuia să dea gol, doi Cordea care n-a vrut să dea gol, a zis că el ține cu danezii. Cordea normal scapă singur cu portarul 3-4 metri, el s-a întors de frică. Trebuia să dea gol de acolo, dar el e danez. Djokovic 11 metri, Tavi 11 metri. Astea sunt faze de a marca.”, a declarat Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Patronul lui FCSB: “Ne vom califica acolo”

După duelul din Ghencea, poate să obțină calificarea în grupele Conference League. Patronul lui FCSB susține că echipa sa a fost mult mai bună fizic și că i-a suprasolicitat pe rivalii danezi. Becali a mai declarat că a greșit la schimbarea lui Vali Gheorghe.

“În momentul în care ești împins în careu dai 11 metri. Noi am avut mai multe faze de a marca. E adevărat că ei prea pasează, pasează, pasează, dar le e greu să marcheze. Eu cred că am scos untul din ei și am scos toată smântâna din ei. Și vor juca duminică fără 3 jucători importanți care s-au accidentat. Ei erau disperați pentru că noi i-am întins la maxim.

ADVERTISEMENT

Cel mai bun fundaș central al lor a luat roșu, iar eu zic că ne vom califica acolo. Avem avantaj, pentru că nu jucăm o săptămână. Nu înțeleg de ce nu s-a dat la Djokovic penatly. Noi am jucat cu Cordea care a fost mână moartă și am mai greșit cu schimbarea lui Vali Gheorghe.”, a mai spus Becali, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Gigi Becali a renunțat la un jucător după meciul cu Nordsjaelland

La FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a spus că jucătorul este liber să își găsească echipă. Patronul de la FCSB confirmă că Mircea Rednic l-ar vrea la UTA Arad, iar acum atacantul poate semna fără probleme.

“Nu că n-a jucat. A primit o minge în careu, în loc să dai la poartă. Nu, dar Vali Gheorghe era din alt film. I-am dat telefon de aseară impresarului. Să îi spună lui Rednic să îl ia.

ADVERTISEMENT

A fost ultimul lui meci la FCSB. Îmi pare rău de el, dar decât să mă încurci? El ar avea, poate să joace, dar nu la cupele europene. Poate juca la Arad, unde e Rednic.”, a spus Gigi Becali despre Vali Gheorghe.