Gigi Becali atacă CSA Steaua cu toate armele! Talpan și Ogăraru, luați la țintă de finanțatorul FCSB

Gigi Becali a pornit războiul cu CSA Steaua înainte de meciul dintre FCSB II și CSA și îi atacă din toate părțile pe Florin Talpan și George Ogăraru, pe care îi amenință că va câștiga toate procesele.

Meciul dintre FCSB II și CSA Steaua este capul de afiș al acestui weekend în România, iar FANATIK a anunțat în exclusivitate echipa pe care Bogdan Vintilă o va trimite în teren împotriva „militarilor”.

Antrenorul lui FCSB II va avea astfel la dispoziție mai mulți jucători de la echipa din Liga 1, printre care Octavian Popescu, Dragoș Nedelcu, Adrian Șut sau Răzvan Oaidă, iar Toni Petrea a explicat această decizie.

Gigi Becali îl atacă pe George Ogăraru: „Vorbești de mine ca să dai bine la suporterii de la Sud!”

Gigi Becali consideră că fostul său jucător de la FCSB, George Ogăraru, îl atacă doar pentru a crește în ochii suporterilor de la Peluza Sud, care susțin CSA Steaua București: „Eu nu îți port, tată, dușmănie. Vorbești acum de mine ca să dai bine la suporterii de la Sud. Atunci nu ai vrut să pui mâna pe bannerul ăla de susținere pentru mine, știi tu. Lăsați că știe George la ceea ce mă refer eu. Dar noi să fim sănătoși”, a spus patronul FCSB-ului conform prosport.ro.

Ba, mai mult, Becali este contrariat de felul în care Ogăraru a vrut să îl bage pe managerul general al FCSB-ului într-un conflict direct cu suporterii, după ce l-a acuzat de rasism: „Nu căuta să provoci scandaluri cu mine și cu Meme. Știi bine în ce scandal ai vrut să îl bagi azi pe Meme, că s-a luat el de singurul fotbalist de culoare de la voi. Unde ai vrut să duci discuția? Nu e frumos”, i-a mai atras atenția Becali.

Patronul FCSB recunoaște că Ogăraru l-a ajutat să obțină o sumă frumoasă în urma transferului la Ajax Amsterdam, dar nu consideră că asta îi dă dreptul să declare astfel de lucruri: „Da, ai dreptate. Am făcut profit cu tine. Am luat trei milioane de la Ajax, dar ce voiai tu? Să pleci pe trei lei? Adică noi romanii suntem proști, iar olandezii deștepți? Le-am băgat eu mâna cu japca in buzunar celor de la Ajax?”, a mai declarat latifundiarul din Pipera conform sursei menționate.

Gigi Becali nu îl uită nici pe Florin Talpan și amenință: „Mi se va face dreptate! Talpane, vei pierde toate procesele!”

Gigi Becali a trecut apoi la Florin Talpan, cu care poartă un război deschis de mai mulți ani de zile și îl amenință însă că în cele din urmă va pierde toate procesele cu el, iar justiția îi va da dreptate: „Mi se va face dreptate! Talpane, vei pierde toate procesele! Acolo unde joacă mâine Oprița, Gigi Becali a băgat banii familiei sale, dar stai liniștit, nea Talpane, că vei pierde pe rând toate procesele.”, anunță triumfător patronul FCSB.

Patronul FCSB e convins că Dumnezeu se va implica și va face dreptate la meciul de mâine dintre FCSB II și CSA Steaua. În partida tur, Becali a fost prezent la partida disputată la baza din Berceni: „Voi știți cât am suferit eu în perioada aia? (când a fost condamnat – n.r.) Eu nu spun că Dumnezeu mi-a făcut acum dreptate, știți când simt că mi se face dreptate? Mâine, la meciul ăla din Ghencea. Acolo e munca și sudoarea lui Gigi Becali”, a mai declarat mâhnit Becali.

Gigi Becali îl consideră pe Florin Talpan „țapul ispășitor” și principalul vinovat pentru schisma din rândul suporterilor Stelei și îl numește pe jurist „plin de răutate”: „Omul ăsta e plin de răutate și el a împărțit suporterii în două. E bine, Talpane, că acum ne luptăm steliștii între noi? Să te duci mâine la meci și să îți privești opera. Meciul ală se joacă din cauza lui Talpan. Când Becali băga banii familiei în Ghencea, Talpan nu scotea o vorbă. Eram bun atunci pentru ei?”, se întreabă retoric omul de afaceri.

