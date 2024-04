Un fost fotbalist de la FCSB intră în politică. Pentru ce funcție va candida și în ce oraș!

Este vorba de fostul atacant Valentin Badea, care a ajuns la 42 de ani. Acesta a jucat pentru ”roș-albaștri” în perioada 2006-2008 și a fost o .

Carieră în politică pentru fostul jucător de la FCSB

După ce s-a retras din activitate, Valentin Badea , care adună 300 de copii și 10 antrenori, și vrea să ridice o bază modernă în oraș. Costurile pentru acest proiect se ridică la 1,2 milioane de euro.

Fostul jucător de la FCSB primește finanțare de la bugetul local pentru școala de fotbal, dar a hotărât să abordeze o nouă latură în cariera sa. Conform , Badea a intrat în politică și vrea o funcție publică.

Atacantul care scutura plasele porților în urmă cu 15 ani s-a înscris în PSD și va candida la alegerile locale din Alexandria. Formațiunea politică a oficializat în weekend depunerea candidaturilor pentru Primăria și Consiliul Local Alexandria, iar printre numele de pe lista de consilieri locali se regăsește și cel al lui Badea.

Visează să bată cu Hagi la nivel de academie

Valentin Badea a vorbit despre proiectul de construire a unei baze moderne în Alexandria și a anunțat că visează ca școala sa de fotbal sa să ajungă într-o zi să concureze cu cele mai mari academii din țară.

”Sunt foarte prins la Alexandria cu proiectul meu de suflet. Am academia din 2015, am crescut de la an la an, am ajuns la un număr de 300 de copii și încerc să mă dezvolt în continuare.

Am concesionat în urmă cu doi ani un teren de la Primăria Alexandria, am reușit să-mi iau autorizațiile de construcție, mi-am făcut proiectul, tot, acum așteptăm finanțare din fonduri europene, din parteneriate, donații, sponsorizări.

Să vedem cum o să reușesc să mă apuc de acest proiect. Sunt dispus la orice discuție și asociere. Este un proiect de nivelul primelor academii din țară. Ne apropiem de bazele lui Hagi și FCSB, de Craiova, de cluburile mari.

Baza se va întinde pe o suprafață de 23.000 de metri pătrați, va avea un teren mare, sintetic, două terenuri mici acoperite, o sală de sport, vestiare, 22 de camere de cazare”, declara Vali Badea pentru gsp.ro, la începutul anului.