Un fost fundaș al FCSB-ului pune tunurile pe Gigi Becali: „Este un om mândru și încrezut”. Ce spune despre campionatul românesc

Adus în august 2019, sub formă de împrumut de la ȚSKA Sofia, Bozhidar Chorbadzhiyski nu l-a convins pe Gigi Becali și s-a trezit în afara lotului după doar trei meciuri, ca , fără nicio explicație. Chestionat recent cu privire la scurta sa experiență din România, fundașul pune decizia patronului pe seama faptului că un anumit număr de meciuri bifate ar fi activat automat transferul definitiv și nu a ezitat să plătească polițe pentru modul în care a fost tratat.

Bozhidar Chorbadzhiyski s-a dezlănțuit în presa internațională la adresa lui Gigi Becali

„Am fost doar împrumut, ceea ce a înrăutățit situața. Când era totul bine, nu puteam juca deoarece FCSB trebuia să plătească celor de la ȚSKA Sofia pentru prezența mea. De aceea am tot ‘contabilizat’ accidentări și suspendări.

Nu am avut probleme cu banii, FCSB m-a plătit mereu la timp. Dar am auzit că dacă cineva se băga pe sub piele patronului, puteai primi penalități financiare neașteptate.

Gigi Becali este un om mândru și încrezut, care vrea să dețină controlul întregului club, inclusiv al echipei. Drept urmare, străinii au dus-o rău”, a răbufnit fundașul bulgar, în interviul acordat pentru .

Acum, acesta evoluează în prima ligă din Polonia, la și are numai motive de bucurie. Nu doar că se numără printre jucătorii de bază, dar a și marcat un gol, în meciul de campionat pierdut cu Slask Wroclaw, scor 1-2.

„Nu am vrut să merg la FCSB! Fotbalul românesc e ciudat”

Cum ȚSKA Sofia voia cu orice preț să scape de el, Chorbadzhiyski a dat curs ofertei venite de la FCSB, deși nu își dorea să joace în Casa Pariurilor Liga 1, o competiție pe care o cataloghează drept ciudată. Când vine vorba despre regulament, trebuie spus, totuși, că acesta se află într-o mare eroare, întrucât un jucător este suspendat după patru cartonașe galbene, nu trei, cum a menționat în interviul acordat publicației poloneze.

„Sincer, nu am vrut să merg acolo, dar clubul a decis să profite de ofertă și asta a fost singura opțiune, din păcate. În plus, fotbalul românesc nu mi-a plăcut.

Fotbalul românesc este ciudat. În ce altă țară ești suspendat la trei cartonașe galbene? În plus, modul în care sunt conduse cluburile este unul atipic. Am înțeles că jucam în Europa League și campionat, dar să ai 30 de jucători în lot nu este normal”, a spus Bozhidar Chorbadzhiyski.

În 2019 lăuda România: „Pare un clișeu, dar lumea are dreptate”

Cu mai bine de doi ani în urmă, când încă îmbrăca tricoul roș-albastru, fundașul de 26 de ani avea, însă, o cu totul și cu totul altă părere despre România. Acesta nu doar că era încântat de stadioanele pe care a evoluat, dar afirma fără ezitare că .

„Cu ceva timp în urmă nu îmi venea să cred când prietenii mei îmi spuneau că o să ajung şi eu acolo şi o să îmi dau seama. Părea un clişeu, mai ales pentru că în Bulgaria jucasem pentru cea mai bună echipă de aici.

Dar, din păcate, lumea are dreptate. România e în plină dezvoltare, e adevărat. Pot spune cu certitudine că fotbalul din România e peste cel din Bulgaria. Fiecare echipă are un stadion cu condiţii decente.

Oamenii iubesc fotbalul, toţi vorbesc despre fotbal. Se dau meciuri la televizor 24 de ore pe zi, inclusiv din liga a treia. Un alt sport foarte dezvoltat este handbalul, iar baschetul este şi el urmărit”, declara, la acea vreme, Bozhidar Chorbadzhiyski.