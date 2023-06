Gigi Becali, concluzie dură după Elveția – România 2-2: „N-avem valoare deloc. Ce a făcut Moruțan?”. Critici pentru evoluția lui Florinel Coman

Punctul smuls de România în partida cu Elveția, scor 2-2 în preliminariile Euro 2024 nu l-a impresionat pe Gigi Becali. Patronul de la FCSB și a insistat asupra lipsei de valoare a jucătorilor.

Gigi Becali, concluzie dură după Elveția – România 2-2: „Îmi era milă. Nu avem valoare deloc!”

Elveția a dominat partida cu România și a condus cu 2-0, însă au făcut ca naționala „tricoloră” să plece cu un punct de la Lucerna. Lăsând rezultatul la o parte, Gigi Becali a avut un discurs dur la adresa primei reprezentative, însă nu l-a scos vinovat pe Edi Iordănescu.

ADVERTISEMENT

„Eu am zis că batem Elveția și MM a început să râdă de mine. Îți dai seama… Mă pricep și eu la fotbal… Eu vorbeam din dorință. Și când am văzut vijelia și că se distrau cu noi, i-am zis nevestei ‘Poate dăm un gol, că prea se distrează cu noi’.

Și după primul gol am zis ‘Stai că îi și egalăm’. Din dorință am zis. Și am egalat. Dar asta nu înseamnă… Trebuie să vedem ce a fost. Îmi era milă. Și nu e vina lui Iordănescu. Nu avem valoare deloc! În Kosovo a fost război, a fost un punct mare.

ADVERTISEMENT

Nu au valoare, dar au muncit. Au tras până în ultimul moment și trebuie felicitați. Dar nu avem valoare! Nu ai ce să reproșezi antrenorului. Nu avem valoare! În halul ăla să se distreze… Pac-pac-pac, se distrau cu noi, ne dădeau gol când voiau!”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali, critici pentru Olimpiu Moruțan și Florinel Coman: „Du-te, mă, de aici!”

Olimpiu Moruțan, intrat în locul lui Florinel Coman în a doua repriză, a pasat decisiv la ambele goluri înscrise de Valentin Mihăilă. Totuși, jocul fostului fotbalist de la FCSB nu l-a impresionat pe Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Latifundiarului din Pipera nu i-a plăcut nici evoluția lui Florinel Coman, însă consideră că nu a primit suficiente mingi. „Florinel? Păi ce a jucat Florinel? Ai văzut ceva, mă? Florinel e fotbalist, dar trebuie să aibă și cu cine să joace. A trecut vreo minge pe la el? Moruțan?

Ce să facă, mă, Moruțan? Du-te, mă, de aici! A dat Dumnezeu două pase de gol și a dat Dumnezeu două goluri. Ce a făcut Moruțan? Nu avem valoare! E vorba de valoare. Trebuie să ai valoare. Poate nu știu eu fotbal, poate e o chichiță aici.

ADVERTISEMENT

Toată lumea era mulțumită. Singurul care a zis că nu a fost în regulă a fost Șumudică (n.r. referitor la abordarea tactică a lui Iordănescu). A fost singurul inteligent. Mi-am dat seama că e specialist la fotbal”, a spus Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

„Jucăm cu Israel? Păi, noi îl avem pe Dumnezeu în Treime, ei îl au pe Moise. Treimea împotriva unuia”

Pentru România urmează duelul cu Israel pe Arena Națională care va avea loc pe 9 septembrie. Gigi Becali a vorbit despre partida „tricolorilor” cu naționala lui Alon Hazan și despre șansele la calificarea la turneul final.

„E clar semn că ne calificăm. Dacă Dumnezeu a dat două goluri, cum să nu ne calificăm? Dacă Dumnezeu a anulat un gol, cum să nu ne calificăm? Jucăm cu Israel?

Păi, noi îl avem pe Dumnezeu în Treime, ei îl au pe Moise. Treimea împotriva unuia”, a încheiat Gigi Becali. Patronul a mărturisit că a purtat discuții cu Bogdan Vătăjelu, rămas liber după despărțirea de Universitatea Craiova, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, pentru transferul transferul la FCSB. „Vătăjelu am înțeles că semnat în Arabia. A fost o discuție, dar a plecat. A semnat”, a declarat Gigi Becali.