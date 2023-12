Gigi Becali, declarație „inspirată” despre eliminarea lui Coman cu Oțelul. „A făcut o mare prostie!”

Fotbalistul primise deja cartonaș galben și ar fi fost suspendat cu CFR Cluj, în campionat, pentru cumul de galbene. Salvarea găsită de staff-ul tehnic a fost primirea unui nou cartonaș galben, care s-a transformat în roșu. Implicit, Florinel Coman va sta astfel în următorul meci de Cupă, și va putea reveni pe teren contra celor de la CFR Cluj.

Gigi Becali, declarație „inspirată” despre eliminarea lui Coman cu Oțelul

Asta, dacă cei de la Comisia de Disciplină nu vor să-l dea exemplu pe Florinel Coman și nu-l vor suspenda, oricum, două etape. Gestul lui Coman a fost aspru criticat, la fel de criticat precum arbitrul partidei care s-a temut să-l elimine direct pe Coman și a preferat să-i arate al doilea cartonaș galben. Cert e că Gigi Becali a oferit o declarație ”inspirată” în direct la FANATIK SUPERLIGA, în dialog cu moderatorul emisiunii, Horia Ivanovici.

”Deștept Coman aseară, ă? Cu al doilea galben. L-a dus capul!”, a întrebat primul Horia Ivanovici, după care a primit un răspuns ”perfect” din partea lui Gigi Becali: ”Nu știu ce zici tu! Noi aveam nevoie de Coman acum în Cupă, cum să facă așa ceva?”. ”Bine, mi-a plăcut răspunsul”, a remarcat Horia Ivanovici. Practic, Gigi Becali s-a asigurat că la nivel declarativ nu susține ”strategia” ca Florinel Coman să fie eliminat pentru a reveni pe teren cu CFR Cluj.

”Noi aveam nevoie de el în Cupă acum. Cum să fie el deștept să ia al doilea galben să stea cu CFR-ul. Păi care e cel mai important meci? Eu zic că Cupa e cel mai important. Care-i mai important? Cupa este ultimul meci și ne calificăm în Cupă, cu CFR mai avem hă hă hă de jucat. Ce viclenie să facă? Du-te Domnule de aici, a făcut o prostie mai mare ca el”, a replicat patronul celor de la FCSB.

Viorel Moldovan l-a desființat pe Florinel Coman

Probabil cel mai violent discurs la adresa gestului lui Florinel Coman l-a avut antrenorul Viorel Moldovan, în direct la Prima Sport. ”Ai realizat că ai făcut o prostie, ai luat galbenul ăla și ai căutat soluția asta, cred eu, la sugestia oficialilor de la FCSB. Dezamăgitor! La noi fotbalul e șmecherie, societatea e șmecherie, politica e șmecherie, totul e șmecherie.

Din păcate, asta este situația. Trebuie să fii șmecher. O mare parte din vină o are arbitrul Bîrsan, care a fost foarte, foarte slab. Dă-i roșu direct și stă două etape. La revedere, l-ai potolit!”, a declarat Viorel Moldovan. Rămâne de văzut cum va fi tratat cazul de către cei de la Comisia de Disciplină, în așteptarea derby-ului cu CFR Cluj.

În Europa civilizată, probabil cel mai cunoscut caz similar e cel al lui Sergio Ramos, fotbalist care forța eliminarea în stilul lui Coman. Mai mult, fotbalistul lui Real Madrid de atunci a recunoscut că a vânat eliminarea, pentru a fi suspendat o etapă, iar răsplata din partea comisiilor de disciplină a venit imediat: Ramos a fost suspendat pentru două etape, ca și o lecție de viață importantă pentru toți cei care vor să înșele regulamentele.

