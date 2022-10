Gigi Becali, despre împăcarea cu Mihai Stoica anunțată de Fanatik: “Nu poți să te superi pe un prieten de 20 de ani”

FANATIK a dezvăluit că după contrele din ultimul timp.

Gigi Becali explică declarații dure la adresa lui Mihai Stoica: „Am vrut să îl smeresc doar”

Gigi Becali a vorbt pentru sport.ro despre împăcarea cu managerul general al FCSB, Mihai Stoica: „Eu doar am zis așa, nu am avut niciun fel de relație, doar am vrut să îl smeresc doar”.

ADVERTISEMENT

Becali prețuită enorm relația și prietenia cu Meme: „Nu poți pe un prieten pe care îl ai de 20 și ceva de ani să te superi așa, nu am avut pe ce”.

Patronul FCSB îl consideră în continuare pe Meme fratele său: „Am vrut să îl smeresc, s-a smerit și a înțeles, foarte bine. Așa e bine să îl smerească din când în când fratele mai mare pe cel mai mic, îl pune la punct din când în când”.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali i-a făcut însă din nou o observație lui Mihai Stoica: „Am făcut expres asta, să văd dacă se smerește și nu s-a smerit”

Omul de afaceri declarase în trecut că Mihai Stoica nu a învățat nimic din ceea ce a vrut să îi transmită: „Am făcut expres asta, să văd dacă se smerește și nu s-a smerit. Am zis că e un foarte bun manager, un foarte bun conducător și așa este și am zis și ce nu este, iar el a sărit.

În loc să spună da, domnule, am făcut aia. Luând în context declarația mea, eu l-am lăudat sau criticat?”.

ADVERTISEMENT

Becali considera la vremea respectivă că Mihai Stoica nu face alegeri inspirate când vine vorba de aducerea de jucători: „Trebuia să zică: ‘domnule, uite care e treaba, dacă asta e opinia patronului, asta e, fac și eu ce pot’. Eu am spus că e cel mai bun conducător, cel mai bun psiholog, știe să conducă oameni, am spus la superlativ și singurul lucru pe care l-am spus, am zis că nu are darul, nu că nu are habar, că nu a primit darul să aibă ochi la jucători. Nu e o jignire asta”, a mai spus patronul FCSB pentru sursa citată.

Gigi Becali, despre conflictul cu Mihai Stoica: „Eu nu mă cert cu angajații mei”

Conflictul dintre Gigi Becali și Mihai Stoica a făcut-o la ProArena: „Eu nu l-am criticat pe Meme. I-am spus o mie de laude şi am spus ceva. El a luat foc de la ceva. A încercat să mă contrazică. Este treaba lui. Eu nu mă cert cu angajaţii mei. Ce e aia împăcare? Mai bine îl dau afară şi gata, dacă tot mă cert”.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a reacționat și el și a adus argumente solide după acuzele lui Gigi Becali: „Am văzut ce a spus și cum a fost întrebat. Nu se poate spune că nu mă pricep. Dacă schițez un 11 de jucători aduși de mine, atunci o să ia campionatul la pas echipa aia, dacă facem generațiile trecute prezente. Începând cu Arlauskis, până la Thereau sau Keșeru.

ADVERTISEMENT

Doar că acum nu mă mai ocup de asta. Singurul jucător adus la propunerea mea expresă sezonul acesta a fost Tamm”, a spus managerul general al FCSB la .