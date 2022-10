Gigi Becali – Mihai Stoica, discuție decisivă după contrele din ultimul timp de la FCSB. Ce decizie au luat. Exclusiv

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, și Mihai Stoica au dat impresia că nu mai sunt pe aceeași lungime de undă în ultima vreme. Motivul răcelii l-a reprezentat faptul că managerul nu a mai discutat telefonic cu Becali, cu care avea mai multe convorbiri zilnice.

Gigi Becali – Mihai Stoica, discuție decisivă despre FCSB și viitorul colaborării lor. Ce decizie au luat împreună

FANATIK a aflat că Gigi Becali și Mihai Stoica vorbesc iar zilnic la telefon. Discuția care a pus lucrurile la punct între cei doi s-a petrecut după partida din SuperLiga cu UTA, .

Becali și Stoica au lămurit diferențele de opinie care au existat la un moment dat și care au stat în calea continuării unei relații apropiate. Cel care nu a mai răspuns la telefon a fost Meme Stoica. Decizia lui Meme a fost luată după meciul de campionat FCSB – FC Argeș 3-2, înainte de deplasarea echipei pentru meciul de cupă europeană cu Silkeborg.

Gigi Becali anunțase că , tocmai pentru că prioritară devenise lupta pentru atingerea play-off-ului în SuperLiga. Meme a încercat să-l convingă pe patron că nu este o decizie bună, că se pot produce „cutremure” în Europa, dar Gigi nu a dat înapoi.

În aceste condiții, Stoica a încercat să stea deoparte o perioadă de discuțiile cu Becali tocmai pentru a nu escalada situația. Zilele trecute, după mai multe „discuții” între cei doi prin intermediul mass-media, Becali și Stoica au reglat lucrurile în propria relație. Și de la FCSB, și în general.

Gigi Becali l-a atacat pe Mihai Stoica cu subtilități de genul „nu se pricepe la jucători. De mult nu mă mai iau după el”

În această perioadă, în care nu vorbeau, , Gigi Becali a trimis mai multe săgeți în direcția angajatului său.

„Meme Stoica nu e bun pentru munca asta de scouter. Nu a demonstrat. El cunoaște fotbal, e enciclopedie, numai că la munca asta nu se pricepe. De mult nu mă mai iau după el, că nu se pricepe. El știe să conducă acolo staff-ul, să adune jucătorii. El se pricepe la fotbal, dar nu la transferuri”, .

Eu nu l-am criticat pe Meme. I-am spus o mie de laude şi am spus ceva. El a luat foc de la ceva. A încercat să mă contrazică. Este treaba lui. Eu nu mă cert cu angajaţii mei. Ce e aia împăcare? Mai bine îl dau afară şi gata, dacă tot mă cert” – Gigi Becali, patron FCSB

Mihai Stoica a reacționat imediat la înțepăturile patronului, care apoi l-a făcut „fraier” că nu a înțeles „lecția de smerenie”!

„Săgețile” patronului nu au rămas fără reacție din partea lui Meme. Acesta a postat pe contul său de Facebook un prim 11 al jucătorilor aduși de el la echipa lui Gigi Becali.

„Arlauskis – Planic Tamm Ghionea – Nicoliță Olaru Boștină Chipciu – Dică – Théréau Keșerü. Fără Cernat, că n-ajuns la Steaua. Fără Elton, că unii zic că a fost țeapă (s-a văzut prin Saudi Arabia ce țeapă a fost)”, a scris Stoica.

„Discuția” de la distanță dintre cei doi nu s-a oprit aici. Becali a revenit cu o jignire pe care l-a numit „fraier”.

„Eu nu mă cert şi nu mă împac cu angajaţii mei. Am avut o prietenie mai aparte cu Mihai Stoica. Am vrut să văd dacă se smereşte şi nu s-a smerit. Am spus că este foarte bun manager şi toate calităţile lui. Şi am spus şi ceva împotrivă. El, fraierul, a sărit imediat. Eu l-am lăudat sau l-am criticat? Am spus că este cel mai bun conducător, psiholog, toate superlativele. Singurul lucru, i-am spus că nu are darul ăsta să aibă ochi la jucători”, a continuat Becali.

A fost o neînţelegere. Lucrurile sunt în regulă. Eu am făcut o greşeală că n-am răspuns când m-a sunat după FC Argeş şi el a luat-o ca pe o ofensă” – Mihai Stoica, manager FCSB

Ulterior s-au lămurit toate neînțelegerile dintre părți. Cei doi au discutat și la , cum a dezvăluit în exclusivitate FANATIK. Apoi au reluat și convorbirile telefonice zilnice, așa cum erau obișnuiți.