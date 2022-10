Gigi Becali continuă conflictul cu Mihai Stoica: “Eu nu mă cert cu angajaţii mei!”

în SuperLiga şi a mai spălat din umilinţele suferite împotriva celor de la Silkeborg. Însă, în acest debut de sezon s-a produs o falie între Gigi Becali şi Mihai Stoica, la club.

Gigi Becali continuă conflictul cu Mihai Stoica: “Eu nu cert cu angajaţii mei!”

Patronul celor de la FCSB s-a declarat dezamăgit de reacţia lui Mihai Stoica, cel care a răspuns la criticile patronului la emisiunea de la OrangeSport la care este invitat permanent:

“Eu nu mă cert şi nu mă împac cu angajaţii mei. Am avut o prietenie mai aparte cu Mihai Stoica. Prima dată am dat mâna cu el . Eu nu mă mai pot supăra, e greu să mă mai superi.

Dacă fac nişte lucruri de care unii oameni abuzează, iau măsuri. Am vrut să văd dacă se smereşte şi nu s-a smerit. Am spus că este foarte bun manager şi toate calităţile lui.

“Am spus şi ceva împotrivă. El, fraierul, a sărit imediat”

Şi am spus şi ceva împotrivă. El, fraierul, a sărit imediat. Eu l-am lăudat sau l-am criticat? Eu am spus că este cel mai bun conducător, psiholog, toate superlativele. Singurul lucru, i-am spus că nu are darul ăsta să aibă ochi la jucători”, a spus Gigi Becali la Pro Arena.

când a văzut declaraţiile patronului, care spunea că nu are ochi la jucători:

“Am văzut ce a spus și cum a fost întrebat. Nu se poate spune că nu mă pricep. Dacă schițez un 11 de jucători aduși de mine, atunci o să ia campionatul la pas echipa aia, dacă facem generațiile trecute prezente. Începând cu Arlauskis, până la Thereau sau Keșeru.

“Doar că acum nu mă mai ocup de asta”

E posibil că, așa cum fotbaliști care nu mai pot performa, sau antrenori, cum e Mourinho, care părea infailibil, să fie umilit de Bodo/Glimt, e posibil și eu să fi avut o perioadă în care îmi ieșea, iar acum să nu îmi mai iasă.

Doar că acum nu mă mai ocup de asta. Singurul jucător adus la propunerea mea expresă sezonul acesta a fost Tamm”, a spus Mihai Stoica la OrangeSport, în urmă cu câteva zile.

