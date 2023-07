Gigi Becali, despre revenirea lui Reghecampf la U Craiova: „Ceva în neregulă în joc”

Gigi Becali s-a arătat mulțumit după ce FCSB a învins-o cu 2-0 pe Oțelul și Patronul roș-albaștrilor a comentat și revenirea lui Laurențiu Reghecampf la Universitatea Craiova.

Gigi Becali, despre revenirea lui Reghecampf la Universitatea Craiova

FCSB este lider în SuperLiga după primele trei etape. Acest lucru a fost posibil și datorită remizei dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova. Pentru după revenirea pe banca tehnică a oltenilor.

Gigi Becali, cel care a anunțat încă dinaintea începerii campionatului că oltenii vor fi principalii rivali la titlu ai FCSB-ului, a comentat întoarcerea lui Reghe în Bănie. Antrenorul în vârstă de 47 de ani stat de două ori și pe banca roș-albaștrilor, în perioadele 2012-2014 și 2015-2017.

„Craiova mi-a plăcut. Are valoarea aia, mare valoare. Doar că după, din minutul 20, mingea numai la ăia (n.r. – CFR Cluj). E o chestiune la care suferim și noi. Joci bine, ai valoare și după aceea te retragi. Nu că te retragi, dar mingea doar la adversar?

Înseamnă că e ceva în neregulă, dar nu știu ce. Mă refer și la noi chiar. Eu asta nu accept, ce s-a întâmplat și cu Craiova aseară”, a declarat Gigi Becali.

„N-am mai vorbit cu el”

Singurele trofee pe care Laurențiu Reghecampf le-a cucerit în România ca antrenor au fost în calitate de tehnician al FCSB-ului. Fostul fundaș dreapta are în palmares cu gruparea roș-albastră două titluri, o Supercupă a României și o Cupă a Ligii.

„(n.r. – V-a surprins revenirea lui Reghecampf la U Craiova?) Nu m-a surprins. De ce să mă surprindă? Reghecampf e un antrenor valoros și e normal să fie căutat de echipe.

Craiova e o echipă care are pretenții, care are lot valoros, care are și bani să plătească un antrenor valoros. Nu m-a surprins cu nimic. (n.r. – Ați mai vorbit cu el?) Nu, n-am mai vorbit cu el de multă vreme”, a adăugat latifundiarul din Pipera.

