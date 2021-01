Gigi Becali, detalii din negocierile cu Denis Haruț: ”Nu fac nimic pe la spatele jucătorului”

Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali, a oferit detalii din negocierile purtate cu fundașul formației FC Botoșani, Denis Haruț, și a explicat oferta pe care i-a făcut-o jucătorului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

După ce FC Botoşani şi FCSB au ajuns la un acord financiar în privinţa transferului, urmând ca moldovenii să primească 650.000 de euro în schimbul fundaşului, aşa cum FANATIK a anunţat în exclusivitate, totul a picat după ce jucătorul nu a acceptat condițiile.

Patronul clubului FC Botoșani, Valeriu Iftime, a dezvăluit că fundașul a refuzat totul, după ce a văzut că avea de semnat două contracte cu o durată totală a înțelegerii de șapte ani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Negocierile cu Denis Haruț, dezvăluite de Gigi Becali

”Ce caz Haruț? Hai să lămurim și chestiunea asta! Nu era nimic ilegal, era înțelegerea părților. Eu i-am propus ceva, nu am obligat, nu am constrâns pe nimeni să semneze nimic. Erau două contracte de câte 5 ani! Pe primul îl înregistram, pe al doilea, nu!”, a declarat latifundiarul din Pipera pentru gsp.ro.

”După primii 2 ani din contractul de 5 urma să decidem cu jucătorul dacă îl activăm pe următorul de 5 ani, din care avea bani în plus ca salariu. Jucătorul se putea opune. L-aș fi întrebat: ‘Ești de acord să-l activăm pe următorul?’. Dacă zicea da, activam, dacă zicea nu, nu activam!”, a spus Gigi Becali despre negocierile cu Denis Haruț.

ADVERTISEMENT

”E ca un fel de înțelegere, o promisiune pe care jucătorul o face, dar dacă nu vrea n-ai cum să activezi acel contract fiindcă el nu-l recunoaște și atunci nu devine valabil. Nu fac nimic pe la spatele jucătorului, ceva ascuns, exclus! E ca o obligație morală!”, a continuat finanțatorul FCSB.

Becali a detaliat și înțelegerea pe care o are cu Florin Tănase

”Așa am procedat cu Florin Tănase! În 2016 am semnat pe 5 ani și i-am zis că în 2018 activăm următorul contract de 5 ani, dacă va fi de acord. În 2018 l-am întrebat, a zis ‘Da, nea Gigi’ și el mai are încă 2 ani începând din vară!”, a mai afirmat Becali.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Nu vreau eu să comentez ce e la alții. Dacă Omrani a semnat ca fraieru’… dar eu nu fac ceva împotriva jucătorului. Nu păcălesc pe nimeni. Doar moral și drept fac!”, a încheiat omul de afaceri.

Managerul general de la FCSB, Mihai Stoica, l-a ironizat pe Denis Haruț, despre care susține că și-a exagerat înălțimea și capacitatea de a evolua în centrul apărării. Replica a venit imediat de la Valeriu Iftime, care a precizat că oficialul roș-albaștrilor exagerează pentru cpă transferul nu s-a mai realizat.

ADVERTISEMENT