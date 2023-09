Becali l-a sunat pe Rotaru după FCSB – U Craiova 3-0: ”I-am dat ‘nananana’ și rușinică”. Mesaj pentru Djokovic și Tavi Popescu

Vicecampioana României în derby, după o primă repriză în care oltenii au făcut greșeli copilărești, și a revenit pe primul loc în clasamentul din SuperLiga.

Gigi Becali a râs de Mihai Rotaru după FCSB – U Craiova 3-0

La finalul meciului FCSB – U Craiova 3-0, din etapa a 8-a din SuperLiga, Gigi Becali a mărturisit că l-a sunat pe omologul său Mihai Rotaru și a făcute glume după ce echipa sa s-a impus categoric.

”Rotaru m-a sunat când ne-au bătut ei în trecut, cu 1-0. Mi-a zis ne-au dat nana. Acum i-am scris eu că i-am dat nanananana. L-am sunat după și i-am zis că i-am dat și rușinică. Sunt lucruri frumoase, cum făceam înainte și cu Borcea, cu miau, miau, miau.

Am jucat cu o echipă prea slabă. Credeam că ne batem cu Craiova la titlu. I-am văzut cu Iaşiul, aveau probleme, cu Farul la fel. O echipă e condusă cu 1-0, 2-0, şi ea nu face pressing deloc”, a declarat Becali, la emisiunea Fotbal Club de la .

Vali Crețu rămâne la FCSB

Patronul FCSB a explicat de ce l-a ținut pe Damjan Djokovic pe banca de rezerve în partida cu Universitatea Craiova și a ales să joace cu Ovidiu Popescu și i-a transmis un mesaj dur starului Octavian Popescu, care după ce nu a fost convocat la naționala de tineret.

”Dacă n-am parcurs european, de ce să mai joc? Azi am câștigat pentru că se joacă repede, din prima. Mi-a fost puțin teamă pentru că au lipsit Coman, Chiricheș. Ngezana a fost extraordinar, dribling, viteză.

Crețu și-a scos banii azi, pentru că normal trebuia să joace Ovidiu Popescu. Dar Ovidiu Popescu a mers la mijloc în locul lui Djokovic. L-am pus MM să-mi scoată statistica pentru că mi s-a părut ceva în neregulă la meciul cu danezii și la cel cu UTA.

Am vrut să văd deposedările în jumătatea adversă. Și Ovidiu Popescu a făcut triplu față de Djokovic și atunci am zis că e normal să joace Ovidiu Popescu. Crețu și-a scos banii, merită banii și rămâne până în iarnă.

Şi eu am ceva cu el, cu Tavi Popescu. Toată lumea are ceva cu el. De ce toată lumea îl lăuda în trecut, era convocat şi la echipa mare. Acum toată lumea are ceva cu el. Calitatea şi talentul lui nu i le poate lua nimeni, dar nu a jucat, nu a demonstrat şi nu a fost convocat. Du-te bă şi munceşte, nu are nimeni nimic cu tine”, a fost reacția lui Becali.

