Gigi Becali, dușman și la Arcul de Triumf: “Fiecare nebun are stadion”

Mai exact, președintele Federației Române de Rugby Alin Petrache, cel care ar fi planificat două antrenamente pe zi la Arcul de Triumf pentru jucătorii de rugby, în condițiile în care se apropie derby-ul FCSB – Dinamo, deci gazonul ar trebui protejat. Petrache ar avea o ambiție personală împotriva lui Gigi Becali.

Gigi Becali, dușman și la Arcul de Triumf

”E ăla, Petrache, care face câte două antrenamente, trebuie luat măsuri și cu ăla. Face câte două antrenamente pe acolo ca să strice gazonul, ca să arate că uite veți să jucați pe terenul meu. În țara asta fiecare nebun are o păsărică”, s-a plâns Gigi Becali, fiind completat de Horia Ivanovici: ”Fiecare nebun are stadionul lui”.

În continuare, Gigi Becali i-a sugerat premierului Marcel Ciolacu să investigheze de ce există salarii de echipă fără niciun obiectiv. ”Îi dau eu idee domnului Ciolacu și corpului de control, să întrebe Unitatea Militară de ce Oprița are 10.000 de euro salariu, de patru ori salariu mai mare ca un general. Vrei și tu, dar nu ești prieten cu Talpan. Decât să fii prieten cu Talpan, nici pe 100.000 de euro pe lună”, a completat Gigi Becali.

Ulterior, patronul celor de la FCSB a revenit la problema de la stadionul Arcul de Triumf, unde ar exista ambiții ca gazonul să fie stricat înainte de FCSB – Dinamo. ”Uite unde se ajunge, face două antrenamente pe zi, iar doamna Maricica Lipă îl lasă. Păi cum îl lași să facă două antrenamente, dacă ai un meci de fotbal de jucat, se duce ăla acolo și vrea să strice el terenul ca să le arăt eu domnule, așa a spus la cineva. Ce să arăți tu, mă? Fiecare în nebunia lui, nimeni nu îi pune la punct”, a completat Becali.

Marcel Ciolacu, premierul României, a intervenit în forță în acest scandal și a trimis Corpul de Control la CSA Steaua. Mai mult, Ciolacu a fost categoric și a transmis că FCSB trebuie să joace în Ghencea. ”Nu arde niciun stadion Steaua! Trebuie să înțelegem foarte bine: bazele sportive sunt ale statului român, ele sunt pentru sport. Nu trebuie să ținem cont de alte lucruri și să nu lăsăm anumiți sportivi să joace pe aceste baze, care sunt ale statului român.

, și aceste baze se dau în administrarea anumitor instituții. Instituțiile respective trebuie să se ridice la nivelul așteptărilor sportivilor. Înțeleg foarte bine că se pot face și concerte pe stadioane, dar atunci când nu există competiții, când nu există solicitări de sportivi, când nu se deteriorează gazonul înaintea unei competiții.

Avem niște stadioane pe care trebuie să le punem la dispoziția sportivilor, în funcție de performanța sportivilor să se creeze o prioritate. Nu vreau să intru în nicio polemică. Nu poți să te exprimi la televizor despre o bază a statului român sau despre o echipă care este plătită de un minister (n.r. – CSA Steaua). Trebuie să avem bun simț și să intrăm într-o logică care să ducă la performanță în sport, nu la discuții între conducători!

Nu am făcut acest lucru pentru că trebuie ca echipa FCSB sau altă echipă să joace. Sau pentru un anumit patron! Am făcut acest lucru dintr-un principiu simplu: stadioanele sunt pentru sportivi! Nu ai dreptul să le iei unor sportivi dreptul de a juca pe un stadion. Nu cunosc detalii, de aceea am considerat că este oportun să meargă Corpul de Control al primului ministru, ca să vă pot răspunde aplicat. Nu sunt în măsură, în acest moment, să spun cine e vinovat. Cred că am fost suficient de clar. Când tu n-ai nicio performanță sportivă și te implici să strici lucruri, din ambiții personale, vă anunț că nu voi permite nimănui să facă acest lucru, nu doar domnului Talpan. Oamenii de sport au dreptul să vorbească. Nu știu încă dacă voi merge la meciul FCSB – Dinamo, o să vorbesc cu fiul meu”, a declarat Marcel Ciolacu.

