Daniel Oprița anunță încă două transferuri la CSA Steaua: „Au valoare de Liga 1”. Exclusiv

, iar antrenorul așteaptă ultimii doi jucători pentru a-și definitiva lotul pentru viitorul sezon din Liga 2 Casa Pariurilor.

Daniel Oprița așteaptă încă doi jucători la Steaua: „Au semnat online”

Daniel Oprița a vorbit despre venirea lui Gianluca Mancuso, transfer anunțat de : „Am discutat cu impresarii lui și suntem în discuții. Nu a semnat încă. Probabil o să vină în România, dar nu se știe încă, mai avem de discutat. Urmăresc sute de jucători. În fiecare zi. L-am primit și pe el și m-a atras ceva la el. E un închizător agresiv. Aleargă mult, are capacitate de efort și calități.

Jucătorul în vârstă de 25 de ani este fiul fostului mare internațional argentinian Alejandro Mancuso, omul de încredere al lui Diego Maradona: „Prima dată nu am știut că e băiatul lui. Mi-au spus impresarii lui, dar după ce eu m-am decis. A jucat și la națională la juniori. Orice jucător care are meciuri în ultimii ani și e titular în liga a treia din Spania poate să joace la noi și în prima ligă. Nu are cum să nu fie bun” .

Pe lângă Mancuso, în Ghencea sunt șanse foarte mari să mai ajungă și un stoper din Spania: „Am văzut foarte mulți jucători, dar el și Sierra mi-au plăcut cel mai mult. Ar mai fi un fundaș central spaniol din liga a treia, care ar veni tot liber de contract. Eu i-am urmărit atent și m-am uitat la multe meciuri. Și Sierra eu zic că o să fie un jucător bun și pentru Liga 1. Sper să se acomodeze.

Acum să vedem la club dacă putem să îi mai oferim și lui contract, dar e clar că mai avem nevoie de un fundaș central. Băiatul și-a dat acordul. Aseară am primit un telefon în care mi s-a spus că acceptă și vrea să vină. Sperăm să vină în cantonament și comisia de la club să accepte. El a semnat un contract online, dar nu a venit fizic în România”, a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK, antrenorul Stelei.

Daniel Oprița, mesaj pentru adversari și suporteri: „Avem un lot mai puternic decât anul trecut!”

Oprița e convins că dacă vor veni și cei doi jucători spanioli, și în sezonul viitor: „Eu cred că avem un lot mai puternic decât anul trecut, doar că trebuie să mai luăm acești doi jucători și sunt acoperiți pe toate pozițiile. Nu mi se pare că nu vom putea face o echipă mai competitivă decât în sezonul trecut.

Fanii să se uite pe CV-urile jucătorilor pe care i-am adus. Dobrescu poate a jucat mai puțin la UTA, dar e un jucător cu experiență. La fel și Topuzov care a jucat la o echipă de locul trei. M-am chinuit și am tras mult să pot să îi aduc, să negociez cu impresarii. Repet, am sute de jucători pe care i-am urmărit. E și problema banilor. Au fost și alții pe care i-am dorit, dar au cerut bani mulți”.

Steaua a mai avut pe listă și alți jucători, cum e și cazul mijlocașului Antonio Georgiev: „Bugetul de transferuri e același ca în sezonul trecut. Ați văzut și la FC Argeș, Buzău, Chiajna de ce sume se vorbesc. Și noi am vrut să luăm jucători care au ajuns la Buzău, pe bulgar, dar ei au oferit un salariu mai mare. Sunt jucători cu care eu am discutat prima oară. La fel s-a întâmplat și cu Adi Popa și Chunchov, care s-a decis în ultima zi. Dacă nu accepta, nu aveam ce face”.

Ce meciuri au stabilite „militarii” în cantonamentul de la Bansko

Steaua a plecat în cantonament în Bulgaria și va continua pregătirea pentru noul sezon în stațiunea montană Bansko: „În Bulgaria vom juca cu Beitar Ierusalim, Altyn Asyr, care a terminat pe locul doi în Turkmenistan, încă o echipă din prima ligă din Israel. Ar mai fi Bansko, din liga a treia din Bulgaria, dar aș vrea să găsim un adversar mai puternic. Al patrulea joc nu e încă stabilit. Să vedem ce echipe mai sunt acolo.

„Militarii” vor mai susține alte două meciuri amicale și la revenirea în țară: „Ar mai fi în România încă două meciuri înainte de startul campionatului, cu Metaloglobus și Slatina, pe 26 și 29 iulie”.

Daniel Oprița a dezvăluit și numele ultimului jucător care va pleca din Ghencea: „E vorba despre Rareș Enceanu. I-am dat o hârtie să își caute echipă și vom vedea. Doar el dacă mai pleacă. Nu a mers cu noi în cantonament” .