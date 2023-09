Gigi Becali e mega încântat de Cristi Ganea, noul transfer al FCSB: “Bombă atomică!”

FCSB se pregătește să îl prezinte pe Cristian Ganea. Noul fundaș stânga al echipei vine din Grecia, după trei ani petrecuți la Aris Salonik și Panathinaikos, alături de care a fost aproape să câștige campionatul.

Becali, fascinat de Cristian Ganea

pe Cristian Ganea, jucător pe care îl apreciază încă de când acesta juca la Viitorul Constanța, actuala Farul. Becali spune că are jucători pe care îi apreciază foarte mult și pe care îi transferă atunci când are această posibilitate.

ADVERTISEMENT

El a dat exemplul lui Damjan Djokovic și al lui Billel Omrani, jucători pe care i-a apreciat foarte mult și pe care i-a cumpărat atunci când a avut ocazia. Despre atacantul algerian spune că acum joacă la cluburile de noapte din București.

Revenind la Ganea, spune că acesta vine pentru a-l suplini pe Risto Radunovici și spune că combinația dintre Ganea și Pantea este o ”. Cu toate acestea, Becali spune că Risto Radunovici și Cristian Ganea ar putea deveni rezerve, dacă Ionuț Pantîru va reveni pe teren și va demonstra că este mai bun decât aceștia.

ADVERTISEMENT

”I-am propus noi prelungirea lui Radunovici? Noi avem nevoie de umplutură pe fundaș stânga. Ganea mi-am plăcut mie foarte mult mereu, cum e și Djokovic. Sunt unii jucători care mi-au plăcut ie foarte mult când erau în România. Când am posibilitatea, îi iau. Ai văzut, pe Omrani l-am testat, afară. Are echipă prin București, un club.

Îmi place că are viteză, e bombă, dă șuturi la poartă. O să am Pantea și Ganea, am două bombe atomice. Și Panțîtu, o să îl încercăm, să vedem. Rămân amândoi pe bară, Ganea și Radunovici, dacă e mai bun”, a spus Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Cristian Ganea are opt selecții în echipa națională. Fotbalistul a fost crescut de RCD Mallorca, din Spania. În România a a jucat la ASA Târgu-Mureș, Universitatea Craiova, Săgeata Năvodari și FC Brașov, înainte de transferul la Farul.

În 2018, Farul îl vindea în Spania, la Athletic Bilbao, din Spania, pentru un milion de euro. Nu s-a impus la Bilbao, fiind împrumutat la Numancia, iar mai apoi înapoi la Farul. Din 2020 a jucat în Grecia, îmbrăcând două sezoane tricoul lui Aris Salonic și un sezon tricoul lui Panathinaikos.

FANATIK SUPERLIGA se difuzează live în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, doar pe FANATIK.RO. Reluarea are loc pen Facebook și Youtube de la ora 17:00.