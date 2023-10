Gigi Becali îl amenință pe David Miculescu: „Îi mai dau încă un an!”

Patronul vicecampioanei României a spus că încă mai are încredere în David Miculescu și speră ca forma lui să își revină, exact cum s-a întâmplat și în cazul lui George Țucudean, care a „explodat” mai târziu în carieră.

Gigi Becali îl amenință pe David Miculescu

pe David Miculescu, despre care a spus că mai primește credit încă un an și că încă are încredere în el, spunând că vrea ca el să devină bărbat adevărat:

„Eu am încredere în Miculescu, altceva nu am ce să zic. Eu nu sunt nici psiholog, nici tată și părinte a 30 de jucători. Eu angajez, ăla e un bărbat, nu e un copil ca să vorbesc cu el.

Când îi angajez, negociez salarii. Ei sunt bărbați și trebuie să își facă treaba. Și MM e de aceeași părere și spune tot timpul că se va face (n.red. fotbalist bun), că are fizic prea frumos și calități”.

„Până la anul nu primește postul de titular!”

„Știti că dacă era, spuneam, dar am încredere în el. Dacă el nu primește postul ăsta titular până la anul, eu nu mai am încredere. Îi mai dau încă un an, mă iau și după vârstă, că unii cresc mai greu, cum era Țucudean.

L-am avut pe Țucudean, nu a dat randament și l-am lăsat să plece. Dar la CFR a jucat bine și le-a câștigat campionatul”, a mai TV .

David Miculescu a fost transferat în sezonul 2022-2023 de la UTA, pentru suma de 1.700.000 de euro, însă fostul fotbalist al arădenilor nu a reușit să se impună în echipa FCSB-ului.

Dintr-un total de 62 de meciuri jucate pentru FCSB în toate competițiile, David Miculescu a reușit să înscrie doar 5 goluri și a oferit 4 pase decisive, având multe evoluții „șterse”.

David Miculescu nu a debutat pentru naționala mare a României, iar pentru România U21 a strâns un total de 12 meciuri, reușind să marcheze un gol în tricoul „tricolorilor”.

1.000.000 de euro este cota de piață a lui David Miculescu, potrivit transfermarkt.com