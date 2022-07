Nu doar FCSB are “patron-antrenor”. Gigi Becali se simte depășit: ”Schimbare să nu o facă el? Nu există aşa ceva”

Mereu arătat cu degetul pentru implicarea sa totală în ceea ce privește echipa, Gigi Becali n-a negat acest lucru, dar spune că nu este un unicat în primul eșalon. Și oferă și exemplele: Gică Hagi și Mihai Rotaru.

”Există schimbare să nu o facă el? Nu există aşa ceva. Nu se ştie despre el, că nu le zic”, afirmă Gigi Becali

Faptul că la FCSB patronul controlează totul, inclusiv formula de echipă nu mai este de multă vreme o știre. În fapt, singurul lucru care se poate comenta este efectul pe care ideile sale îl au asupra jocului echipei.

După cum, o altă temă de discuție o pot reprezenta declarațiile la cald ale lui Gigi Becali. Care, în funcție de rezultat, își plasează jucătorii în topul fotbalului mondial sau, dimpotrivă, îi invită pe cei care greșesc să-și caute altă ocupație.

Becali, de altfel, nici nu neagă faptul că el este cel care controlează totul. Și a reiterat considerentele pentru care, în opinia sa, este îndreptățit să o facă.

”Eu am ştiut să lucrez şi de asta nu sunt în faliment. E greu de făcut fotbal în România. Eu am ştiut să lucrez, am controlat eu totul.

Şi schimbări, şi echipă, tot. Cine să existe să facă ca mine? Toţi au pus manageri şi au intrat în groapă. Nu există să comande cineva pe averea ta”, spune patronul FCSB.

, că, în pofida faptului că doar el este în vizor pentru o astfel de abordare, nu reprezintă un unicat în fotbalul românesc.

Unul dintre exemple este cel aflat ”la vedere”. Finul său, Gică Hagi. Cel care este patron, manager și antrenor la Farul Constanța. Dar există și un al doilea nume, Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova.

Gigi Becali spune că și acesta este la fel de implicat, ca și el, în activitatea echipei. Inclusiv în timpul meciurilor. ”Singurii oameni care am rezistat suntem eu, Hagi şi Rotaru. Controlează şi temperatura la care se fac antrenamente.

Du-te, bă! Există schimbare fără să nu o facă el? Nu există aşa ceva. Nu se ştie despre el, că nu le zic”, a declarat patronul FCSB.