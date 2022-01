Gigi Becali a revenit la obiceiurile sale: a împărțit mii de lei oamenilor în fața palatului. Foto exclusiv

Gigi Becali le-a împărțit din nou bani celor nevoiași de Sărbători înainte de Bobotează și Sfântul Ion, chiar dacă anul acesta nu a mai fost colindat în fața palatului sau la casa din Pipera.

FANATIK a trecut în revistă cum s-a pregătit de-a lungul timpului , iar gestul de a le împărți bani oamenilor a venit o tradiție, mii de oameni din toate colțurile țării venind să îl colinde pe patronul FCSB.

Gigi Becali menține tradiția și în 2022. Imagini de senzația cu patronul FCSB care împarte teancuri de bani

FANATIK a intrat în posesia unor imagini cu Gigi Becali și o coadă de oameni sărmani care așteaptă în șir indian să primească banii mult așteptați de la patronul FCSB în .

Potrivit celor care au fost la fața locului, Gigi Becali i-a îndemnat în repetate rânduri pe oameni să nu se înghesuie și le-a atras atenția celor care au primit deja bani să nu se așeze din nou la coadă.

În imagini se pot vedea zeci de oameni care nu poartă mască și nu respectă măsurile de distanțare socială, lucru valabil și pentru Gigi Becali.

Cum primea în trecut Gigi Becali colindătorii de Sărbători

În anii trecuți, la casa lui Gigi Becali din Pipera și în fața palatului din Aleea Alexandru era un adevărat pelerinaj de colindători sau oameni cu diverse probleme care îi cereau ajutorul lui Gigi Becali, iar imaginile au devenit virale.

În 2010, Becali a împărțit peste 10.000 de euro în bancnote a câte 50 de lei în doar câteva ore, iar oamenii s-au așezat în fața porții înainte încă de la primele ore ale dimineții.

„Ce să fac? Dacă s-au strâns oamenii aici de la șapte dimineața, au stat câte șapte-opt ore… Înseamnă că sunt amărâți!”, explica Gigi Becali de ce îi primește pe oameni.

Gigi Becali, deranjat de oamenii care vin să îi ceară bani: „Nu au venit să mă colinde”

Gigi Becali se simte jenat de situația în care este pus an de an, dar își duce crucea și e mulțumit că scapă ieftin și trebuie să facă asta doar o dată pe an: „Păi ce, astea au fost colinde? Ei nici nu vin sa colinde, nici nu stiu, ei vin sa ia bani”, spunea omul de afaceri în 2011.

Gigi Becali s-a gândit și la o soluție prin care să scape de această povară și de afluența de oameni care vin în fiecare an de Sărbători la poarta sa și disperarea cu care cei nevoiași îl așteaptă și îi strigă numele: „Nu mai suport, anul viitor plec la munte. Voi va dati seama ce saracie e in tara asta, daca vine lumea sa se calce in picioare pentru 50 de lei?.

Asta nu e colind, n-are nicio legatura, asta e cersit. Au venit doar pentru bani, cu cate trei copii dupa ei. Asta e, o data pe an am pedeapsa, canon. La anul nu mai stau acasa. O sa chem toate televiziunile, sa dati de 20 de ori pe zi ca nu o sa fiu acasa. Acum le dau cate 50 de lei la fiecare, ca n-am ce sa fac”, spunea Gigi Becali.