Gigi Becali a cedat palatul! Poveștile incredibile ale clădirii din Aleea Alexandru: „Îți pică ochii de la atâta sclipici! A îmbrăcat șemineul în stofă!”

Patronul FCSB a anunțat că a cedat „bijuteria coroanei”, , locul unde jucători și antrenori au fost prezentați cu fast de-a lungul timpului sau executați cu sânge rece.

Doar că, superba clădire cu o istorie fascinantă va rămâne în sânul familiei, fiind cedată către fetele sale, Cristina, Alexandra și Teodora Becali, iar machidonul își va desfășura în continuare activitatea în clădirea ce imită Palatul Biron, din Paris.

Cum a intrat Gigi Becali în posesia palatului din Aleea Alexandru

Gigi Becali își avea cartierul general la celebrul hotel Marriott, deținut de Fathi Taher, care i-a închiriat mai multe spații patronului FCSB, loc în care de altfel se afla și sediul clubului.

ADVERTISEMENT

Primul motiv pentru care omul de afaceri a vrut să renunțe la birourile de la Marriott a fost proximitatea față de cazinoul din interiorul hotelului de lux, unde a pierdut în acea perioadă peste două milioane de euro. Gigi Becali se ducea foarte des la jocuri de noroc și a considerat că dacă va pleca de la Marriott va putea să scape de acest viciu costisitor.

În plus, Fathi Taher a fost nevoit să îl dea afară pe Gigi Becali de la Marriott după ce patronul FCSB a făcut un grătar în birourile hotelului de lux, știre care a făcut înconjurul presei.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali și-a dorit un nou sediu demn de numele său: Casa Manu-Auschnit

Din ambiție și din orgoliu, patronul FCSB a ținut dinandins să își facă un sediu demn de numele lui Gigi Becali. Astfel, a decis să cumpere palatul din Aleea Alexandru pentru care a plătit șapte milioane de euro. La această sumă s-a mai adăugat 1,5 milioane de euro renovarea lui.

Achizionat în 2006, „palatul” i-a devenit casă lui Becali și . Casa Manu-Auschnit este evaluată la finalul lui 2021 la nu mai puțin de zece milioane de euro. Așadar, dacă fetele lui Gigi Becali vor decide să vândă imobilul, vor recupera fără probleme banii investiți de omul de afaceri și chiar vor face un profit de 1,5 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

„Palatul e la fete, le-am dat la fete. Eu grijă de multe nu mai vreau. Când e grijă de multe asta e vrăjmaşul, împrăştie mintea, când o împrăştie nu mai poţi s-o ţii la Dumnezeu că o împrăştie el colo-colo eu vreau la Christos să am mintea”, și-a explicat Gigi Becali decizia la Romania TV.

Fostul arhitect al lui Ceaușescu, Camil Roguski, oripilat de ideile lui Gigi de renovare a clădirii: „A pus masa de ping-pong lângă mobila stil Ludovic al XIV-lea!”

Celebrul arhitect Camil Roguski a fost desemnat de Gigi Becali ca responsabil pentru restaurarea Casei Manu-Auschnit, însă acesta a fost îngrozit de planurile omului de afaceri: „Nu mi-a venit să cred ce am văzut la Palat. Domnle, Gigi Becali și-a pus aur și în veceu. Nu se poate așa ceva. Eu când l-am văzut că iese cu prohabul deschis de la veceu și că se închide la el pe hol, în public, în timp ce vorbește cu oamenii, mi-am dat seama cu ce personaj am de-a face.

ADVERTISEMENT

Fiind avar, nu a vrut să facă și un veceu de femei, deși așa s-ar preta la Palat, ci a construit unul singur pentru toți. La etaj, stilul omniprezent este Ludovic al XIV-lea. Am fost siderat când am văzut că, acolo, printre mobile scumpe, Gigi și-a tras o masă de ping-pong, pentru a face mișcare, îmbrăcat la costum, la Palat. Așa ceva este inadmisibil”, explica acesta dezamăgit în 2010.

Ba mai mult, deși l-a ajutat pe Gigi Becali, Camil Roguski nu a văzut niciun ban de la omul de afaceri, în timp ce pe aurari îi plătea dublu: „Am zis să fac și eu o ultimă lucrare căci am vârsta pe care o am. Am zis că Gigi Becali are parale, fac proiectul și va fi bine. Nimic mai fals. Deși este vorba despre o sumă modică, nu am văzut niciun ban. I-am adus o fată care vinde stofă de mobilă extrem de luxoasă de cea mai mare calitate. A fost la un pas să fie și ea țepuită.

ADVERTISEMENT

În schimb, Gigi plătea regește aurarii. Cred că îi respecta pentru că lucrează cu aur. La vremea aceea, dădea 20 de milioane de lei vechi salariul la aurari când ar fi trebuit să le dea doar jumătate. Îi iubea, i-ar fi pus să îi pună aur peste tot și cât mai la vedere. M-am îngrozit când am văzut de ce e în stare Gigi Becali. Am plecat și nu am văzut niciun ban”.

Gigi Becali a dorit în mod expres să își îmbrăce palatul cu aur de 24 de carate: „E mai dificil decât Ceaușescu!”

Gigi Becali a insistat ca palatul său să fie îmbrăcat în aur, în ciuda opoziției arhitectului Camil Roguski: „I-am explicat că strică aspectul dacă tapetează clădirea în aur, dar n-a vrut să renunțe. În interior, îți pică ochii de atâta sclipici. În mod normal, un asemenea palat trebuie să păstreze un aspect de vechi, însă Gigi Becali e mai dificil decât Ceaușescu, cu care am lucrat. Practic, n-a vrut să înțeleagă ce i-am spus și a făcut tot ca el”.

Arhitectul preferat al lui Nicolae Ceaușescu nu a fost mulțumit nici de modul în care Gigi Becali s-a ocupat de amenajările exterioare: „A făcut în parc un bazin care n-are nicio legătura cu arhitectura franțuzească, originală, a clădirii. Apoi, în loc să planteze flori, a îmbrăcat aleile în marmură!”.

Camil Roguski a fost șocat și de alte decizii surprinzătoare luate de Becali cu privire la designul palatului: „Becali a cerut ca șemineul sa fie îmbracat in stofa. I-am zis: „Dom’le, dar ia foc prima dată când îl aprinzi!”. N-a ascultat! Apoi, i-am sugerat ca acoperișul să-l facă din cupru, dar a vrut din carton asfaltat, peste care a pus o folie din cupru. Să știți că toate acestea nu le-a facut din calicie, pentru că i-a plătit regește pe restauratori, ci pentru că a ținut să se simtă el bine în acel palat. Acum, îl înțeleg”.

Gigi Becali a fost la un pas să piardă palatul din Aleea Alexandru după ce l-a amanetat la „Chinezu’”

Vadim Tudor declara în direct la o emisiune în 2010 că Gigi Becali a decis să amaneteze palatul din Aleea Alexandru din cauza problemelor cu banii și pentru a plăti salariile jucătorilor de la FCSB.

Gigi Becali s-ar fi împrumutat cu patru milioane de euro la omul de afaceri Florin Pârvu, alias „Chinezu’”, proprietarul târgului de mașini Autovit, lucru confirmat chiar de patronul FCSB: „Așa a zis Vadim? Așa o fi. Poate am luat câteva milioane de euro. Nu vreau să vă spun cât. Întrebați-l pe Chinezu, poate vă zice el. Am luat bani să plătesc salariile de la Steaua, așa cum zice Vadim. Deci, ca să îmi dea mie Chinezu banii mai trebuie să fac o chestie. Eu trebuie să semnez cu el acte să îmi pun palatul gaj”, explica Gigi Becali ironizându-i pe jurnaliști care l-au chestionat cu privire la acest subiect.

Despre problemele cu banii ale lui Gigi Becali și împrumuturile la cămătari, .

Istoria incredibilă a palatului lui Gigi Becali

„Palatul” a fost deținut de industriașul evreu, Max Auschnitt, și a fost cumpărat de Gigi Becali de la moștenitorii săi. Născut la Galați în 1888 și decedat la New York în 1957, Auschnitt era un apropiat al regelui Carol al II-lea, în favoarea căruia a pierdut Casa Manu-Auschnitt la poker.

Casa Manu-Auschnitt a fost construită în 1915 după schițele arhitectului Grigore Cerchez pentru juristul Iancu Manu. Ulterior în clădire a mai locuit fostul prim-ministru Petru Groza, iar mai apoi a găzduit Ambasada Argentinei.

„Are 20 de camere și o istorie uluitoare. Aici juca poker Carol al II-lea împreună cu fostul proprietar Max Auschnit. Baia clădirii este poleită cu aur, iar Elena Ceaușescu a cerut să aibă una identică”, a mai explicat arhitectul Camil Roguski.

Cum arăta înainte palatul din Aleea Alexandru și tunelurile de sub clădire: „Aici nu o să mai fie Auschnitt! O să fie Becali!”

este o bijuterie arhitectonică și o copie a celebrului Palat Biron, din Paris. Clădirea a trecut prin mai multe transformări și chiare are două tuneluri secrete. Unul care a fost construit de Petru Groza și care duce la sediul Ministerului de Externe, și al doilea care ducea la casa amantei lui Carol al II-lea, Elena Lupescu.

Gigi Becali a șters numele lui Max Auschnitt din palat și a vrut să își pună o blană de urs în birou: „Nu oi fi eu mare aristocrat dar aristocrația o simt. E în sângele meu. Aici nu o să mai fie Auschnitt! O să fie Becali! De ce să se răsucească în mormânt? Acuma trăiește Becali aici! Pentru ce am dat șapte milioane? Ca să scrie GB! Și Auschnitt dacă avea plasmă atunci ar fi pus! E posibil să pun o blană de urs acolo la mine în birou. Să știi că merge!

Nici intrarea nu l-a satisfăcut pe Gigi Becali care a spart gardul pentru a putea intra cu mașina în fața scărilor palatului: „Nu-mi place intrarea! Vreau să intru cu mașina în fața sediului. Vreau să fac o poartă din Aviatorilor? Să-mi dea voie? Păi dar nu e proprietatea mea? Să nu îmi dea voie mie? Fac intrare pe unde vreau! Nu?”, declara Gigi Becali în 2006 când a cumpărat clădirea.

Gigi Becali i-a făcut turul palatului din Aleea Alexandru lui Mihai Bendeac

Într-un episod special de Crăciun al emisiunii „În puii mei”, actorul Mihai Bendeac, care îl imita în show-ul TV pe patronul FCSB-ului.

Gigi Becali i-a făcut atunci un tur complet al palatului și i-a spus lui Mihai Bendeac că palatul l-ar fi costat zece milioane de euro în total. Gigi Becali are și o cameră de depozitare la subsol a tablourilor pe care diverși pictori i le-au dăruit.

Una dintre cele mai impresionante încăperi este chiar biroul lui Gigi Becali, unde și-a pus vitralii cu scene biblice: „Când stai numai în aur te mai interesează de ce spun fraieri și de hahalere?”, îi explica omul de afaceri lui Mihai Bendeac.