Câte zeci de milioane costă de fapt FCSB? Dragomir: „Eu aș da banii acum”

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal este de părere că echipa patronată de Gigi Becali valorează peste 100 de milioane. Însuși Dragomir este dispus să îi ofere 100 de milioane lui Becali pentru a o prelua pe FCSB.

FCSB, cotă de piață uluitoare

“La ce echipă are. Și el e antrenor bun și are și echipă bună. Cu tot ce are Gigi în acest moment, 120 de milioane – 150 de milioane de euro valorează FCSB. Eu aș da 100, dar mie să-mi dea baza de pregătire care este la nivelul Barcelonei.

Rețineți ce vă spun. Baza lui Becali este la nivelul Barcelonei, dacă nu peste. Eu am văzut-o și p-aia și p-asta. Să-mi dea tot ce are, să-mi dea clinica. Și clinica este pe lângă, are cea mai bună clinică medicală din această țară”, a spus Dumitru Dragomir.

Dragomir licitează 100 de milioane de euro pentru FCSB

Realizările individuale ale fotbaliștilor lui Becali l-au impresionat pe Dragomir, care o vede pe FCSB o adevărată mină de aur pentru orice investitor. Nu doar fotbaliștii sunt la mare căutare. Baza sportivă din Berceni este una de nivelul Barcelonei.

“Cu medici trăznet. Tratează gratis. Eu aș da 100, cam 100. I-aș da eu 100. Dar el e între 120 – 150. Dacă găsește unul care se pricepe la fotbal poate să ia mult mai mult. Ia și peste 150, doar că la noi în țară, fotbalul la această oră a scăzut din toate punctele de vedere.

Iar acum văd că vrea să-l sancțineze și guvernul. După ce că nu au făcut guvernele astea nu au făcut nimic pentru fotbal, de la Copos încoace nu a făcut nimeni. Pachetul e o tâmpenie, nu cred că vor face așa ceva. Este influențat Ciolacu de multe lucruri”, a completat Dumitru Dragomir.

FCSB este pe val în acest sezon de Liga I. Echipa lui Gigi Becali ocupă primul loc în clasament, iar echipele din campionat nu reușesc să găsească soluții pentru a contracara jocul ofensiv al roș-albaștrilor. FCSB are cel mai bun atac din România cu 22 de goluri înscrise în 10 partide.

Trupa lui Gigi Becali are opt victorii, un egal și o înfrângere în actualul sezon. Singurul meci pierdut de FCSB a fost în deplasarea de la UTA Arad. Atunci, gazdele au reușit să revină în joc prin golurile lui Fabry și Cooper. Pentru FCSB, în acel meci, a marcat Florinel Coman, în minutul 4.

