Gigi Becali își face stadion: “20-25 de mii de locuri!”

din acest sezon. Fostul șef LPF a analizat prima etapă din noul sezon și a oferit o exclusivitate de senzație despre Gigi Becali și FCSB.

Gigi Becali vrea să construiască stadion pentru FCSB! Dezvăluirea lui Dumitru Dragomir

Gigi Becali vrea să o scape de pribegie pe FCSB, care are probleme în a jucat pe un stadion atunci când Arena Națională este ocupată pentru desfășurarea unui eveniment extra-fotbal. Dumitru Dragomir a dezvăluit în dialogul cu Horia Ivanovici că latifundiarul din Pipera plănuiește să-i facă FCSB-ului stadion propriu.

„Are așa ceva în plan. Îți dau în premieră asta. Unde are baza sportivă are vreo 40-50 de hectare de pământ. Ai fost să o vezi? E la nivel de Real Madrid. Peste Barcelona!

El acolo are un pământ în față, chiar la stradă și acolo vrea să facă, nu știu dacă are banii necesari, a primit 30-40 de milioane de euro pe pământul ăla și nu l-a dat că vrea să își facă stadion.

De 20-25 de mii de euro. A păstrat pământul ăla pentru așa ceva. Mie mi-a spus că își face stadion. Acum un an de zile. Fac un stadion aici, bag toți banii în asta, dar mai întâi să fac niște biserici”, a dezvăluit Dumitru Dragomir, în exclusivitate la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

„Nu dai voie celei mai populare echipe să joace acolo?”

FCSB încearcă să joace pentru prima dată pe Ghencea în ultimii opt ani de zile. Gigi Becali negociază cu CSA Steaua pentru ca derby-ul cu Dinamo, programat sâmbătă, 22 iulie, ora 21:30, să se dispute pe arena „militarilor”. .

„Să fie stadion și să stea gol? Să nu dai voie celei mai populare echipe din țară să joace acolo? Înseamnă că politicul nu mai are forță deloc, nu mai are forță ministrul, prim-ministrul nu mai are nicio forță”, a adăugat Dragomir.

ADVERTISEMENT

