Gigi Becali, în belea după ce a spus că a pariat! „Spune-i așa prietenului tău”

Gigi Becali, în belea după ce a spus că a pariat: “Nativ face marketing trăznet”

În emisiunea MAX Profeţiile lui Mitică, Dumitru Dragomir a declarat că Gigi Becali nu va păţi nimic din cauza acestor declaraţii, avasând şi un scenariu inedit, ca patronul FCSB să fi făcut declaraţiile în scop de promovare:

“Gigi Becali nu mai joacă nici table. Dacă aş fi în locul lui, aş spune că am glumit şi să îmi arate proba. Când îi spune o somitate unuia că este un bou, ăla e bou?

Sunteţi copii, mă. A povestit la mişto. Nativ face marketing trăznet. Dar dacă l-a pus MAX Bet-ul sau Mitică Dragomir să facă aşa ceva?

Ar fi o inteligenţă sclipitoare, că aveam nevoie de Gigi Becali. Este o chestie a mea cu el. Ce regulamente să îi facă? Ce să îl suspende? Ce să îi facă lui Gigi Becali? Sunteţi nebuni?”, a spus Dragomir la MAX Profeţiile lui Mitică.

Horia Ivanovici: “Îl are Burleanu în buzunar când vrea el”

Realizatorul emisiunii, Horia Ivanovici a declarat că nu este atât de sigur că declaraţiile lui Gigi Becali vor rămâne nepedepsite şi consideră că Răzvan Burleanu are un alt atu asupra patronului FCSB:

“Spune-i prietenului tău că sunt periculoase rău de tot aceste lucruri. Eu chiar sper să fi fost vreo glumă de-ale lui, că regulamentul este foarte strict. Îl are Burleanu în buzunar când vrea el”, a spus Ivanovici.

“Eu am vorbit cu cineva și mi-a zis că e cotă 7, dacă e calificare, iei de 7 ori mai mult“

Gigi Becali a declarat la finalul meciului cu Nordsjaelland: „Am mai pierdut din 20.000, am pus și un pariu de 20.000. Eu am vorbit cu cineva și mi-a zis că e cotă 7, dacă e calificare, iei de 7 ori mai mult.

I-am zis să îmi pună și mie 50.000 de la el. A dat, cutare, nu pot să pun 50.000, că nu primesc, pot să pun maxim 20.000, bine că nu a primit. Și a pus 20.000 și i-am pierdut. Nu am pariat eu”, a spus Gigi Becali în Prosport.

