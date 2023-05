Gigi Becali continuă controversa în cazul arbitrei Iuliana Demetrescu: “Mă chemi tu pe mine la comisii?”. Noi detalii despre vânzarea FCSB

, însă patronul FCSB își menține clar punctul de vedere. Omul de afaceri a vorbit și despre noul preț de vânzare al echipei.

Gigi Becali nu a renunțat la retragere: „Mă obligați pe mine să vin la comisii? Am jignit pe cineva?”

Gigi Becali e și mai pornit să renunțe la FCSB după ce „cavalerii fluierului” au organizat un protest împotriva sa și riscă să fie :

„Dacă iau titlu, echipa o să fie vândută cu 40 de milioane, nu cu 25 de milioane. Dacă am spus, așa o să fac. Am trei cumpărători. Stai să vedem dacă e discriminare, păi ce sunt la mâna voastră? Mă obligați pe mine să vin la comisii? Am jignit pe cineva?”, a dezvăluit patronul FCSB la după victoria cu 1-0 în fața lui CFR Cluj.

Gigi Becali consideră că poate să își spună liber părerea pe orice subiect indiferent dacă deranjează pe cineva: „Eu sunt Becali, mă duci tu la comisii? Am fost europaralamentar, deputat, îmi spun părerea. Eu nu am spus de fata aia.

Nu am jignit-o! E opinia mea! E fată prea frumoasă! Du-te și arbitrează meciuri de femei! Schimbați-mi mie mentalitatea. Tăiați-mi capul. Asta e la voi civilizația, la mine e altfel.

N-am spus că n-are voie. Femeia e frumusețea lumii. Femeia trebuie protejată. Ce e jignitor? Că am spus de sâni? Am spus de niște forme ale unei femei, care e făcută frumoasă de Dumnezeu. Voi mă duceți pe altă pistă, care nu are legătură”.

Gigi Becali rămâne ferm pe poziții: „Opinia asta o spun până mor. Nu mai am treabă cu fotbalul”

Gigi Becali o trimite din nou pe Iuliana Demetrescu să arbitreze fete: „Să arbitreze femeia fotbal feminin! Asta am spus! Uite care e părerea mea. Care cred eu că e problema. Eu cred că egalitatea de gen poate să batjocorească sexul frumos. Cum pui o femei să arbitreze între 22 de bărbați? Asta e mentalitatea mea.

Opinia asta o spun până mor. Spăla-ți-vă pe cap. Nu mai am treabă eu cu fotbalul. Nu mai activez, care e problema? La revedere!”.

În final, Becali a vorbit din nou despre vânzarea echipei: „Lui Meme i-am dat președinte de club. Acum să văd, ori 25 ori 40. Te trimit la comisii! Păi cine ești tu mă, ce ai făcut să îl trimiți pe Becali la comisii?”.

