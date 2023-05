Gigi Becali, reacție halucinantă la adresa arbitrului Iuliana Demetrescu: „A fost cu sânii în vânt pe teren! Ea unde se dezbracă înainte de meci?”

Patronul FCSB-ului nu este de acord ca meciurile de fotbal masculin să fie arbitrate de femei, Iuliana Demetrescu aflându-se la al doilea meci din carieră pe care îl arbitrează în prima ligă din România.

Declarație halucinantă a lui Gigi Becali despre arbitrul Iuliana Demetrescu

dintre FC Voluntari și CS Mioveni, scor 1-0, care a fost arbitrat de Iuliana Demetrescu, patronul FCSB-ului având o reacție halucinantă la adresa arbitrului.

„Am văzut meciul Voluntari – Mioveni! Arbitru a fost o femeie (n.n. Iuliana Demetrescu), cu sânii în vânt pe teren! Ați mai pomenit așa ceva? Asta ne mai trebuia!

Unde se dezbracă ea înainte de meci? Ce este asta? Știu, așa este în vestul Europei, asta este moda, dar de ce trebuie să facem și noi așa? Du-te la fotbal feminin”, a spus Gigi Becali, conform .

Iuliana Demetrescu va reprezenta România la Campionatul Mondial feminin

la Campionatul Mondial feminin, vorbind despre sacrificiile pe care le-a făcut în cariera sa: „E foarte important, vine după un an în care am avut o participare la Campionatul European, am fost la Campionatul Mondial U17 în India, unde am arbitrat o semifinală. 2022 a fost un an important și vestea asta vine ca o încununare a muncii depuse.

Mă bucur foarte mult. Mi-am dorit întotdeauna să fiu prezentă la un Campionat Mondial. Cred că oricine, orice arbitru și-ar dori lucrul ăsta. E un vis devenit realitate.

Un pas important a fost includerea mea pe lista extinsă de arbitri. Și atunci am făcut tot ce a ținut de mine să pot să ajung la Campionatul Mondial și planurile mi le-am schimbat atunci, în toamna lui 2022”.

„În sensul că nu am mai mers la școală, la jobul meu, și m-am dedicat arbitrajului. N-a fost o decizie ușoară, dar mă bucur mult că am luat-o, că a fost un an important și acum va urma un altul.

Nu se putea altfel. Înainte mergeam la școală, făceam antrenamente, tot ce ținea de un învățător. Acum mă dedic total arbitrajului, fac antrenamente, particip la ședințe.

Mă simt mult mai bine, în sensul că fac ceea ce-mi place. Cam asta a fost schimbarea cea mai importantă, faptul că am renunțat la școală și m-am dedicat arbitrajului. Făceam și înainte ceea ce-mi plăcea, doar că era foarte greu să fac două lucruri în același timp.

A trebuit să aleg partea arbitrajului, să profit acum cât pot de acest moment. O să am timp să mă duc la școală, să fiu profesor și să fac și cealaltă parte care-mi place foarte mult”, a mai spus Iuliana Demetrescu, pentru .