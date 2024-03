Gigi Becali plânge după Olaru și-l distruge pe Tavi „George” Popescu: „Nu mai are vlaga aia”

FC Voluntari – FCSB s-a terminat 1-2. La pauză, Gigi Becali a cerut ca Tavi Popescu, Luis Phelipe și Lixandru să fie schimbați. Patronul “roș-albaștrilor” nu a fost impresionat de prestația acestora din prima repriză și a observat marea lipsă a lui Darius Olaru.

Olaru, jucătorul cheie de la mijlocul FCSB-ului

FCSB s-a impus la Voluntari prin golurile marcate de Florinel Coman în repriza secundă. Finanțatorul liderului din SuperLiga susține că a observat lipsa lui Darius Olaru prin jocul lent pe care l-a avut echipa, mai ales în prima repriză.

După victoria din etapa 28, introduși la pauză. Miculescu, Radaslavescu și Baba Alhassan, cel din urmă fiind și pasatorul primului gol marcat de Coman.

“S-a simțit lipsa lui Olaru. Cred că dacă era Olaru se lega jocul altfel și nu mai jucam așa de lent. Am jucat foarte lent în prima repriză. Nu am făcut conexiunea aia între fundași și atacanți. S-a simțit. Baba mi-a plăcut. Mi-au mai plăcut Radaslavescu și Miculescu aseară. Au jucat bine”, a declarat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali îl distruge pe Tavi „George” Popescu: „Nu mai are vlaga aia”

După duelul cu ilfovenii, la adresa lui Tavi “George” Popescu. Finanțatorul l-a criticat dur pe puștiul de 21 de ani, căruia i-a spus că nu mai are putere deloc.

Finanțatorul celor de la FCSB i l-a dat încă o dată ca exemplu pe Florinel Coman care a trecut printr-o perioadă asemănătoare. Becali, cel care l-a botezat George pe Tavi Popescu, i-a transmis jucătorului că nu mai merge cu “floricelele”.

“Nu mai ținem cont de talent. Dacă ai talent și tu stai pe teren să mai faci niște floricele pe acolo, păi până le faci… Aici e război. Aici îți dai viața și trebuie să fii bărbat la fotbal. Cu floricelele nu merge. Asta i-am zis lui Tavi, George adică. Nu mai merg floricelele, joacă fotbal. Acum e George, pentru că l-am botezat după numele meu.

Când i-am spus atunci, în următorul meci a jucat bine. Dădea drumul la minge repede. Aseară lua mingea, cu tare, se învârte… ce faci, mă? Talent are, dar trebuie să ai și putere mentală.

Dacă dă drumul la minge repede, nu-i mai ies în evidență calitățile alea ale lui de dribling. Nu mai e așa de valoros. El tot așa vrea să fie, dar nu mai poate chiar așa. Nu mai poate să dribleze cum dribla atunci. Are mai puțină vlagă, nu mai are puterea pe care o avea înainte”, a declarat patronul lui FCSB, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Florinel Coman, exemplu pentru Tavi Popescu

“Eu zic că e de putere. Știți de ce? Lui Coman vreo doi ani nu îi mai ieșea să dribleze, nu avea putere. A lucrat Coman și driblează acum, pentru că are putere. Dacă nu au putere înseamnă că ai mușchiul slab și nu poți să faci fenta aia.

Eu așa cred, pentru că nu are putere. Eu mai transmit prin voi public ce am de zis. Nu mai stau acum să mă duc la fiecare să le zic, să îi cresc. Am 66 de ani. Stau să cresc copii acum? E treaba lor dacă nu înțeleg. Nu am ce să le fac”, a mai spus Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care e LIVE pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Gigi Becali, despre Tavi Popescu și jucătorii care l-au încântat după duelul FC Voluntari - FCSB 1-2