Gigi Becali pregătește noi transferuri: „E iute, dădea goluri” . Chiricheș, de miercuri la baza FCSB

Patronul vicecampioanei României a spus că este în discuții cu un atacant străin, dar care a mai jucat în România și care dădea goluri la FC Botoșani, fără să spună numele jucătorului.

Gigi Becali pregătește noi transferuri

Gigi Becali pregătește , anunțând că Vlad Chiricheș se va antrena la baza din Berceni cu echipa, urmând să negocieze venirea sa la echipă și a mai spus că este în discuții și cu un atacant străin, care a mai trecut prin România.

„Am vorbit cu el astăzi, e distanță cam de 100.000 de euro pe an între mine și el. El vrea contract pe doi ani, e situația că vrea 500.000 de euro pe an, iar eu nu vreau să mai dau și bonusuri.

Eu am încredere că noi ne vom califica în grupele Conference League. El vrea și bonusurile și 500.000 de euro. I-am spus să vină mâine să se antreneze la echipa lui, la familia lui și vom discuta.

I-am spus să vină și să mă ajute 3-4 meciuri și după să se ducă. Dacă ne calificăm, îi dăm cât vrea el, dacă nu ne calificăm e liber să meargă după unde vrea”.

„Eu cred că fotbalul în România e mai ușor și nu e atât de solicitant ca fotbalul din Italia. Ne asumăm riscul, am discutat și MM lucrurile astea și am spus că un an de zile vom risca.

Fundașul central de la Botoșani, Haruț a fost foarte bun în pregătire, l-am luat și pe cel de la naționala de tineret și care a jucat mijlocaș. El e fundaș central, dar a jucat mijlocaș. Zic de Lixandru”, a mai spus Gigi Becali, la TV .

„Mai discutăm cu atacant!”

„Mai discutăm cu un jucător, un atacant care a fost în România, o să vedeți. E un atacant! E ăla care îmi plăcea mie de la Botoșani, străin. E iute așa! E în Arabia, dar acolo a terminat contractul.

A jucat toate meciurile acolo, îl mai avem și pe Vali Gheorghe, am uitat de el. Primul obiectiv sunt banii, iar banii înseamnă calificarea în Conference League”, a .

„Nu vezi că e greu? Ne dăm seama din ce se întâmplă că avem fotbal prea slab. Zicem că suntem buni și după ne bat ceilalți”, a mai spus patronul vicecampioanei României.