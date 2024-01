Gigi Becali, primele declarații după FCSB – UTA 4-0. Cine l-a încântat și va fi noul titular. Ce zice de Nana: „Rachetă!”

a făcut show total în primul meci oficial din 2024. Gigi Becali a fost extrem de încântat de prestația

Gigi Becali, în delir după FCSB – UTA 4-0: „Încă nu e terminată treaba”

FCSB a luat din nou avans în fruntea SuperLigii. În urma succesului cu „textiliștii”, liderul a acumulat 47 de puncte, cu 11 mai multe decât CFR Cluj și Rapid. Pe roș-albaștrii îi așteaptă acum derby-ul cu Universitatea Craiova, formație aflată la 13 puncte în spate.

„Încă nu e terminată treaba la echipă. Campionatul? La revedere! Eu vreau Liga Campionilor! Acum lucrez să vedem. Când l-am băgat pe Baba Alhassan am văzut că are foarte mare liniște. Nu se precipită, ghidonează bine mingea, are forță. Asta o să fie prima problemă. Cine joacă?

Problema e dacă joacă Baba Alhassan sau Șutu sau Lixandru. Să vedem cine joacă. Să vedem, pentru că și ăia sunt extraordinari. Și mai avem o problemă. Cine joacă în dreapta? Că vine ăla (n.r. – Nana Antwi) și ăla e rachetă. Ăla trebuie să joace că e rachetă.

Luați în calcul că cea mai puternică aripă, la noi aripa era puțin bandajată că Florinel Coman. Dacă era și Coman, vă dați seama ce se întâmpla. Când e și Coman, echipa are 20% în plus.

(n.r. – Baba Alhassan v-a încântat?) Da, da. Mi-a plăcut foarte mult. Foarte calm, viziune, tehnică. N-a pierdut nicio minge, nu se precipită. Stăpânitor la minte. Acum o să fie o problemă că și Lixandru a jucat extraordinar”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, emisiune care se vede exclusiv pe , în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Ce jucători nu vor mai lipsi din primul „11” la FCSB

Baba Alhassan nu e singurul transfer care l-a impresionat pe Gigi Becali. Latinfundiarul din Pipera a avut cuvinte de laudă și despre

„Deci Coman, Phelipe şi Băluţă sunt jucătorii care nu mai pot lipsi din echipă. Nu mai pot fi schimbaţi niciodată. Luis Phelipe e jucător adevărat, se joacă cu mingea, nu o pierde.

Phelipe va juca în centru şi el se va duce stânga-dreapta, unde vrea el. Apoi o să schimbe. El va fi atacant. Asta e părerea mea. Mie aşa îmi place de el, să fie în centrul atacului”, a adăugat Becali.

