Gigi Becali, reacţie şoc după Belarus – România: „Cum să nu îl bagi pe Coman? Am închis televizorul!”

Florinel Coman nu a jucat deloc în . În , patronul FCSB, Gigi Becali, a intervenit telefonic și și-a exprimat nemulțumirile.

Gigi Becali, enervat că Florinel Coman nu a jucat în Belarus – România 0-0

FCSB, echipa de pe primul loc în SuperLiga, nu a avut niciun fotbalist în . Darius Olaru a intrat pe teren abia în minutul 77, în timp ce Florinel Coman și Ștefan Târnovanu au rămas rezerve neutilizate.

„Sincer, m-am uitat, am văzut că nu e niciun jucător de-al meu și nu mă interesa că nu era. Dar Coman, nu avea voie să lipsească. Și atunci am zis de ce să mă uit? Că dacă mă uit o să se ducă jucătorii mei, că sunt ortodocși, că sunt ai mei frații mei, și o să vreau să dea gol și când o să se ducă și ăia, o să vreau să dea și ăia (n.r. – Belarus).

Cum să mă uit la un meci în care vreau să marcheze ambele echipe? Cum să mă uit la un meci și să nu țin 100% cu echipa mea națională? Mai bine nu mă uit ca să nu fac păcate. Și nu m-am uitat și cu asta basta.

Pe cuvântul meu dacă m-am uitat. M-am enervat! Cum să nu îl bagi pe Coman? Hai că nu îl bagi pe Olaru, treaba ta. Dar Coman? Și atunci nu m-am uitat și la ora 2 m-am sculat, am apăsat puțin pe telefon și am văzut 0-0. Și am zis Domnul a făcut dreptate. Face dreptate Domnul când batjocorești oameni.

Și dimineață, pe la 10, când am ieșit de la biserică l-am sunat pe MM și l-am întrebat care e treaba. Cum s-a întâmplat? Cică nu a jucat Coman deloc, l-a băgat pe Olaru puțin și a zis (n.r – Edi) că a avut momente statice. Eu nu știu ce înseamnă asta și cică nici el (n.r. – Mihai Stoica) nu știe ce înseamnă asta”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Mihai Stoica: „Bănuiesc că ceva s-a întâmplat”

Florinel Coman a debutat în octombrie 2019 pentru echipa națională a României, iar de atunci a bifat nouă selecții sub tricolor. „Șeptarul” FCSB-ului nu a reușit însă niciun gol, deocamdată, la prima reprezentativă.

„Nu sunt nici îngrijorat, nici revoltat. Bănuiesc că ceva s-a întâmplat. N-am vorbit cu Coman absolut deloc. E o relaţie glacială între conducerea FRF şi noi. Nu ştiu ce s-a întâmplat, pentru că mi-e greu să cred că nu s-a antrenat bine. Ştiu cum se antrenează.

Dacă avea o problemă medicală pleca in tribună, nu stătea pe bancă. Nu mă aşteptam să nu intre deloc. Probabil că Mihăilă a intrat pe poziţia aia pentru că de câte ori a intrat, a dat gol”, a spus Mihai Stoica, conform

