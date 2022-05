Gigi Becali, relație specială cu oile sale: „Când mă uit la ele cum pasc, mă gândesc la Hristos și-I dau slavă!”

Gigi Becali (63 de ani) a dezvăluit că deține aproximativ 150 de oi, pe care nu le vinde, ci le oferă cadou.

Gigi Becali, relație specială cu oile sale

susține că una dintre pasiunile sale este aceea de a-și urmări oile cum pasc. Potrivit spuselor sale, această activitate o face zilnic, timp de jumătate de oră.

„Zilnic stau jumătate de oră și mă uit la ele cum pasc. Zilnic. Asta e bucurie, nu? Eu nu vând oile, le dau cadou. Am 150 de oi aproape.

Dar eu am bucurie. Pentru mine e mai mare bucurie când văd cum pasc oile jumătate de oră, decât un milion de euro. Aș vrea să câștig milionul, dar dacă-l câștig nu am bucurie cum am bucurie când pasc oile.

Când mă uit la oi, mă gândesc la Hristos, mă uit la pomii mei, mă gândesc la Hristos și-I dau slavă.

La mine e mai mult rugăciune de mulțumire. De cerere, ce să mai cer? Ce mai am nevoie? Nici sănătate, că sănătatea nu mă mai interesează, că, dacă vrea s-o dea, s-o dea.

Dacă primesc boală, eu ce trebuie să fac? Nu am fost niciodată bolnav, dar, dacă primesc boală, eu zic «Mulțumesc».

Mă durea o măsea și nu am vrut antibiotic. Și nevastă-mea zicea «Pune, mă, antibiotic!». Şi mă durea, bubuia. Dar, dacă Dumnezeu așa a vrut să-mi dea durerea…

Am momente când vreau să duc durerea. De ce să nu duc durerea? Dacă Dumnezeu mi-o dă, lasă s-o duc. Dumnezeu nu dă boala aiurea așa, o dă pentru un scop”, a declarat Gigi Becali, la .

