Gigi Becali s-a decis după calificarea FCSB-ului: „Îi iau pe toți pe care îi vrem! Dacă tatăl lui Miculescu face presiuni, fiul lui va fi titular la noi”

Patronul FCSB-ului a spus că dacă tatăl lui David Miculescu va face presiuni ca fiul său să fie lăsat să plece la FCSB, acesta va fi titular imediat în echipa „roș-albaștrilor”.

Gigi Becali s-a decis după calificarea FCSB-ului

, pe care Nicolae Dică o dorește, dezvăluind și că s-a decis în privința lui David Miculescu, fotbalistul de la UTA.

„Pe toți îi iau: Safranko, Ișfan, Miculescu, la Miculescu din 1.700.000 scad 1.000.000 de euro. În seara asta m-am hotărât, cheia e la tatăl copilului, dacă el va face presiune, joi îl vom vedea la televizor, titular.

Am scăpat de 40.000 de euro salariu și am luat 3.000.000 de euro. Am făcut vreo 10.000.000 de euro. Să vedem dacă pleacă Olaru. Era ca un ghimpe salariul lunar al lui Tănase.

Acum, nu mai vorbesc despre retragere. Eu când vorbesc despre jucători, e o tactică de fapt”, a mai spus Gigi Becali, la TV .

Gigi Becali, atac direct către CSA Steaua

Gigi Becali a vorbit și , explicând de ce planul lor va eșua și a glumit pe seama lor, spunând că s-au „încurcat ca puiul în lână”.

„CSA nu are cum să facă societate comercială, că e patrimoniul Armatei. Ei pot face doar o asociație. Nu e timp și nici nu au cum s-o facă.

Trebuie cineva să-și asume, probabil un ministru sau un prim-ministru, că echipa asta pleacă și se duce la o asociație existentă.

Ei trebuie să dea echipa asociației. Asociația aia trebuie să țină echipa din cotizații, că nu mai pot primi bani de la Armată, din bani publici. S-au încurcat singuri ca puiul în lână”, a mai spus Gigi Becali.