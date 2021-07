Primul semieșec, primul show Gigi Becali! S-a luat de noul atacant ceh și de vedeta Tănase. Nervos, a amenințat că nu mai intră în emisiune la Digi!

Patronul „roș-albaștrilor” a fost supărat pentru că echipa sa nu a marcat, inclusiv pe căpitanul Florin Tănase, care a ratat un penalty în minutul 60.

Nici Zdenek Ondrasek, noul atacant al FCSB-ului, nu l-a impresionat pe Gigi Becali, care a spus că a respins mai mult mingile care trebuia să le fructifice.

Gigi Becali, nervos după FC Botoșani – FCSB. „Credeți că Ondrasek mă păcălea cu un lat?”

a remizat în deplasarea de la Botoșani, scor 0-0, și a recunoscut că s-a convins deja cu Zdenek Ondrasek, atacantul ceh al echipei:

„Are calități Ondrasek, iese mingea afară din capul lui, dar nu mai vreau să-l critic pe băiat, dar nu mi-a plăcut. Ce, pe mine mă păcălea cu un lat? Ce credeți că dacă Oaidă dădea gol, nu era schimbat de Todoran? Tot îl schimba Todoran.

Cordea e fotbalist adevărat. Cordea nu va mai lipsi niciodată din primul 11. Următorul meci, Florinel Coman va juca 25-30 de minute și când va intra, va fi altceva. Coman e mai bine decât înainte”.

„M-a dezamăgit Moruțan, adică, băi, dacă vrei să fii fotbalist, pasează, pasează, pasează, hai să facem posesie, că dacă începi să driblezi, încep toți să dribleze.

Între Tavi Popescu, Tănase și Cordea, nu pot să spun cine a fost cel mai bun”, a mai spus Gigi Becali, la TV DigiSport.

Gigi Becali lămurește misterul celor trei înlocuiri de la pauză: „Nu eu fac schimbările!”

Gigi Becali a spus că nu el face a lăsat să se înțeleagă altceva la conferința de presă după remiza cu Botoșani: „Nu știu ce să zic, am avut bară, am avut 11 metri, dar pe Botoșani nu o mai găsim ca în seara asta. Să vă spun ceva, nu am niciun interes să vorbesc după meci sau la interviuri.

M-ați sunat, v-am răspuns, vreți să vorbesc despre meci sau despre antrenor și ce a spus el. Pe cuvântul meu de onoare că nu sunt supărat, dar nu îmi place că sunt întrebat și mi se dă răspunsul. Aaa, că el bate 11 metri și eu i-am zis de multe ori să nu mai bată așa penalty-ul. Bate, mă, serios penalty-ul, dă la colț, și-așa nu bate tare.

Măi, oameni buni, pe voi vă interesează cine face sau cine joacă. El, Dinu, face schimbările. Eu vă spun că el face schimbările. Eu schimb ce vreau eu, spun ce vreau eu, mă distrez și eu cu voi, ca să mă joc”.

„Nu știu de ce au ieșit fundașii centrali, întrebați-l pe antrenor, ce sunt eu antrenor? Voi nu vreți să vă vorbească omul și să faceți emisiunea, voi vreți senzații, o să fie ultima dată când intru.

Probabil s-au schimbat fundașii, pentru a încerca o altă pereche de fundași centrali. Așa am zis de dinainte, nu e de acum. Nu la antrenamente se vede bine, ca dovadă că unii jucători nu au fost la nivel bun.

O să stabilim împreună înainte de următorul meci, ce cuplu de fundași va juca la următorul meci”, a mai spus Gigi Becali.

În timpul emisiunii „DigiSport Special”, patronul FCSB-ului a avut și o contră cu jurnalistul Decebal Rădulescu, în privința lui Florin Tănase.

Decebal Rădulescu: „Ce părere aveți că băiatul ăsta e hoț, că Tănase simulează în meciuri?”

Gigi Becali: „Vreți să mă întrebați de Tănase, dar văd că mă întrebați și tot voi îmi dați răspunsul. Tănase nu simulează nimic, a fost cel mai bun de pe teren.”