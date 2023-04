Gigi Becali s-a panicat, târziu în noapte, după derby-ul Rapid – FCSB. Ce l-a speriat: “Bă, sunt nebun!?” Video

Gigi Becali a luat o decizie șoc la o zi după derby-ul Rapid – FCSB, scor 1-0. După ce a contestat vehement arbitrajul lui Horațiu Feșnic, omul de afaceri din Pipera , informație dezvăluită în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Gigi Becali, sperietură, târziu în noapte, după derby-ul Rapid – FCSB: „Aveam tensiunea 16”

Gigi Becali a dezvăluit motivul care l-a determinat să-și ia „adio” de la fotbal și implicit de la FCSB. În vârstă de 64 de ani, Gigi Becali a precizat că nu a putut dormi după fluierul de final al lui Horațiu Feșnic la meciul Rapid – FCSB 1-0.

„N-am avut nici măcar medicamente pentru că eu nu iau. Aseară nu m-a luat somnul până la ora trei noaptea. ‘Ia mă să iau și eu tensiunea’. Când văd 16. 16 la mine tensiunea? Gata, mă! Atunci am luat decizia. Eu aveam tensiunea 11, 12, 13.

16 tensiune la mine din cauza la un derbedeu care se crede stăpân pe teren? Du-te la VAR vezi ce zice acolo, posibil roșu. Pentru ce să trăiesc mai puțin 5, 6, 7 ani când pot să renunț la fotbal și să trăiesc mai mult. Ce-mi dă mie fotbalul? Bani luați. Îmi dă mie ceva? Batjocora de la niște copii care iau bani de la mine”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali a pus tunurile pe Răzvan Burleanu și Horațiu Feșnic: „Ei nu iau bani dacă nu suntem noi să facem fotbal”

Gigi Becali și-a îndreptat armele spre Răzvan Burleanu, căruia după meciul FCSB-ului din Giulești. Latifundiarul din Pipera a mărturisit că salariul președintelui FRF se află în strânsă legătură cu activitatea patronilor de fotbal din România.

„Ei pot să spună ce vor. Ce salarii ia Burleanu și prime de sute de mii de euro pe care le iau ei acolo sunt datorită activității pe care o facem noi. Nu ia el bani la Federație că îi dă UEFA sau FIFA niciun ban, dacă nu suntem noi care să facem fotbal”, a mai spus Gigi Becali.

Următorul pe listă a fost Horațiu Feșnic. Gigi Becali a mărturisit că niciodată de când este în fotbal nu a putut lua parte la o asemenea prestație din partea unui arbitru. „Feșnic ia bani. Îl mai și antrenăm ca să ducă pe la UEFA. Stai că-ți dau ție în cap. Nu vezi ce anomalie este? Ați văzut în străinătate ce a făcut Feșnic aseară? Ați văzut așa ceva vreodată?

„Nu s-a schimbat nimic cu VAR-ul”

De când sunt în fotbal eu așa ceva n-am văzut. Știam că mai ciordeau, dar așa ceva nu și-a permis, mai aveau puțină rușine. Au fost două clare. Păi aveam nevoie de două? Aveam nevoie doar de unul, cel din minutul 3. Nu s-a schimbat nimic cu VAR-ul. Am avut gol anulat cu Farul, cică pentru ofsaid”, au fost cuvintele lui Gigi Becali.

Gigi Becali a anunțat că renunță FCSB: „Am terminat, eu ies din fotbal”

Prestația lui Horațiu Feșnic, care nu a scos din buzunar cartonașele roșii pentru Răzvan Onea și Dragoș Grigore la meciul Rapid – FCSB a fost picătura care a umplut paharul pentru Gigi Becali. Așa cum Horia Ivanovici a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, încă patronul roș-albaștrilor a luat decizia de a se retrage din fotbal.

„Emisiunile de Crăciun şi de Paşte le voi face. Am hotărât aseară după ce s-a întâmplat că este gata. Am terminat, eu ies din fotbal. Nu mă interesează. Vreau să termin. Fac 65 de ani. Eu, să nu dorm noaptea, să fac 16 tensiune din cauza lui Feşnic? Ce a făcut omul ăsta, a pus capac. Din cauza lui eu ies. Aşa ceva nu se poate. Am făcut o socoteală. 10 milioane înainte, 10 milioane acum plus 3 milioane de majorare de capital. Sunt aproape 23 de milioane de euro.

Dă cineva banii ăştia, mâine o dau. Vreau să îmi scot banii. Eu ies astăzi. Am semnat ieşirea mea din toate funcţiile de la club. Tot ce înseamnă reprezentarea FCSB cu Federaţia, nu vor fi Adunări Generale cum vor ei, Vali Argăseală nu se va duce la niciun Comitet Executiv pentru că nu vreau să fim sclavi. Aşa nu se mai poate. Hotărârea este a mea. Minciuna n-am cum să o contracarez. Sunt bine organizaţi, în sistem. Cum a intrat şi Gică Popescu la puşcărie, sunt prea bine organizaţi.

Pentru ce să stau într-o asemenea mizerie. Îmi fac păcate. Nu ştiu ce este. Am citit în ziare, este prea mare furăciune. Am zis să îmi văd de treaba mea. De ce să îmi fac tensiunea 16? De ce să mă culc la ora 03:00 şi să mă trezesc la 07:00? Din inerţie am putere să vorbesc. O să vedem şi o să găsesc o soluţie. Fetele nu vor, au zis că nu vor balamucul acesta. Ginerele mi-a spus că nu. Probabil o să pun acţiunile pe numele lui soră-mea până când reuşesc să vând”, a fost anunțul retragerii făcut de Gigi Becali.

