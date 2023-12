Gigi Becali, sfătuit să cumpere o nouă ”perlă” din SuperLigă: ”Dacă vrea 30 de milioane de euro, să-l ia!”

Ca de obicei, Mitică Dragomir prevede un viitor strălucit unui jucător care poate nu este momentan în centrul atenției în SuperLigă. Mai exact lui Matei Ilie, tânărul fundaș central al celor de la CFR Cluj. Oracolul FANATIK îl sfătuiește, așadar, pe Gigi Becali să-l cumpere pe Ilie, dacă vrea un fotbalist care să valoreze 30 de milioane de euro în câțiva ani.

Gigi Becali, sfătuit să cumpere o nouă ”perlă” din SuperLigă

Discuția a pornit în studioul MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ de la posibilul transfer al lui Ermal Krasniqi de la CFR Cluj la Rapid București. Mitică Dragomir crede că Rapidul ar face o mare greșeală dacă l-ar transfera pe Krasniqi.

"Are nevoie Rapid de Krasniqi? Are nevoie de fotbaliști de valoare", a răbufnit Dragomir. "Umflat cu pompa? N-are clasă?", a replicat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii.

”Bineînțeles. De vânzare, să-l vândă cu 1 milion, două, trei. Rapid are nevoie de jucători”, a fost replica unică a lui Mitică Dragomir. Cu toate acestea, Oracolul FANATIK a făcut o propunere mult mai interesantă, de data aceasta pentru Gigi Becali, patronul celor de la FCSB.

”Uite, un mare jucător din România, care va fi. Mitică – Să-l ia pe Ilie ăla de la CFR Cluj, fundașul central. Sau Steaua, vrea jucători de viitor de 30 de milioane de euro? Să-l ia pe Ilie, fundașul central de la CFR. Mă așteptam la unul de la Rapid, pe care l-au dat pe la Mioveni, Cristi Ignat. Mă așteptam să sară, l-am văzut și la echipa națională, a jucat foarte bine la Pancu.

E o lipsă de fundași centrali în lume. ca fundașii centrali”, a concluzionat Mitică Dragomir. Așadar, Gigi Becali ar trebui să-l transfere cât de repede posibil pe Matei Ilie, fundaș central de la CFR Cluj, în valoare de 21 de ai.

Cotat la doar 75.000 de euro, Matei Ilie a devenit o constantă în apărarea clujenilor și, cel mai probabil, cota sa va exploda dacă va reuși să bifeze și câteva partide europene în tricoul formației din Gruia.

