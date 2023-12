Florentin Petre a analizat transferurile lui Phelipe la FCSB și Krasniqi la Rapid: „Mă aștept la mai mult”

Florentin Petre mișcările de pe piața de transferuri pregătite de Rapid și FCSB. Antrenorul în vârstă de 47 de ani are așteptări mari de la Phelipe și Krasniqi

Florentin Petre le face radiografia lui Phelipe și Krasniqi

Florentin Petre pe Phelipe și Krasniqi. Antrenorul e sigur că jucătorul din Kosovo e o mutare bună: „De ce nu? Rapid ținând cont de investițiile pe care le-au făcut în ultima perioadă eu cred că își pot permite orice jucător”.

Dinamovistul e sigur că Rapid va contnua campania de achiziții: „Au făcut câteva greșeli în ultima perioadă. Ceva s-a întâmplat acolo dacă nu au reușit să câștige meciurile. Din punctul meu de vedere Rapid cred că se va întări pentru că l-am văzut pe domnul Șucu dornic să investească și ăsta e un lucru bun pentru ei.

Și sincer să fiu mi-aș dori un Rapid mai bun decât a arătat-o până acum. De ce? Pentru că este un campionat frumos, se joacă și sunt echipe multe angrenate la titlu. Mă bucur că fotbalul românesc crește”.

Florentin Petre e conștient că Rapid are doi jucători buni pe postul lui Krasniqi”

Florentin Petre l-a scos în evidență pe Jayson Papeau, revenit după o accidentare: „E simțul și calitatea antrenorului. Din punctul meu de vedere Papeau e unul dintre cei mai buni jucători din campionatul românesc.

Acest jucător face diferența e un jucător extraordinar dacă e pregătit bine din punct de vedere fizic și nu are nicio problemă medicală. Nu știu cum de nu a reușit pe unde a fost. Are niște execuții, are niște driblinguri, parcă vine dintr-o altă lume. Bineînțeles că și-a făcut și el pe unde a fost junioratul și toate cele la zi”.

Claudiu Petrila a fost și el ghinionist: „Petrila e un jucător bun, de viteză, care face diferența. Mă încântă. Îmi pare rău că era într-o formă extraordinar de bună și a suferit această accidentare”.

Florentin Petre e convins însă că fotbalistul din Kosovo va avea loc în echipa Rapidului: „Krasniqi poate să îl mute. Este jucător bun. Depinde de strategia antrenorului și asta e calitatea lui. Poate să îl schimbe. De la mijloc în sus orice jucător de calitate care face diferența poate fi mutat și poți să te bazezi pe el în orice zonă. Petrila poate să joace și stânga și în dreapta”.

Florentin Petre îl caracterizează pe Phelipe, noul jucător al FCSB: „Nu asta este valoarea lui”

Florentin Petre nu se ia după : „Nu asta este valoarea lui. E jucător care poate să facă diferența. Te mai țin și colegii și e foarte importantăt atitudinea lor, felul cum se comportă în timpul jocului. Sunt jucători buni, dar trebuie să aibă diferența. Jucătorii străini care sunt plătiți cu bani mulți trebuie să facă diferența.

L-a scos pentru că probabil voia altceva de la el și se baza pe calitatea lui. El e mai dur, cu disciplină ieșită din comun și asta a fost decizia lui. Sincer să fiu mă aștept mai mult de la el.

În momentul în care ai o continuitate în jocuri eu îl văd să crească de la meci la meci și să facă diferența. Nu să termini anul în genunchi.

Florentin Petre analizează transferurile FCSB-ului și Rapidului