Gigi Becali și-a găsit un nou dușman în fotbal: „O să-i arăt eu lui cum e să bați pe PSG cu miliardele lor!”

, noul investitor de la Rapid. Finanțatorul roș-albaștrilor susține că e prieten și că a făcut afaceri cu patronul Mobexpert, dar acest lucru nu l-a împiedicat să îl avertizeze când vine vorba de fotbal.

Gigi Becali, avertisment în direct pentru Dan Șucu: „Stai că ești la abecedar”

Latifundiarul din Pipera nu este de acord cu Dan Șucu, care

„Băi, Șucule, taci din gură! Nu vreau să îl supăr, că sunt prieten cu el. L-am cunoscut și sunt prieten cu el. Eu mă împrietenesc repede cu oamenii de calitate. Am făcut o afacere împreună și e om de calitate. Dar taci din gură, Șucule, că ai primit stadion la Giulești. Păi ce, nu e așa?

Eu îi dau răspuns lui Șucu, nu i-a dat nimeni. Trebuie și el combătut, stai că ești la abecedar, a venit în fotbal, trebuie învățat cum este treaba. A venit în breasla noastră, trebuie învățat cum e treaba, păi, băi tu ai primit un stadion, nu mai critica.

Eu spun astea că știu că nu se supără, puteam să îl sun, dar îi zic să înțeleagă. Sunt lucruri care s-au spus public, oamenii trebuie să înțeleagă”, a declarat Gigi Becali, la .

Finanțatorul FCSB anunță hegemonia roș-albaștrilor

FCSB n-a mai luat de șapte ani titlul, iar în grupele unei competiții europene n-a mai jucat din sezonul 2017-2018. Gigi Becali știe de ce echipa sa a tot ratat obiective în ultima perioadă și amenință că, după Valencia, Dinamo Kiev, Ajax, Chelsea sau Lazio, FCSB va face o nouă victimă importantă în fotbalul european.

„A lipsit puterea mea de credință și de rugăciune. Dumnezeu nu dă la toți la fel. Eu nu voi pleca din fotbal până nu se va arăta slava Domnului în fotbal. Eu, de exemplu, o să o bat pe PSG, ca să îi arăt lui Șucu cum e. Că ăia au miliarde și la fotbal nu contează miliardele, ci inteligența. Eu am avut inteligență, nu am clacat. De ce? Pentru că am lucrat cum am lucrat.

Când a venit Negoiță în fotbal a zis că face nu știu ce plan de business, că o să aibă nu știu ce buget… Păi, bă, business cu ce? Direct în faliment intră acum. Nu îl învățați voi pe Becali cum se face businessul că știe mai bine. La fotbal, în România cel puțin, dacă nu ține patronul hățurile, se alege praful.

Șucu nu știe în ce s-a băgat. El are ambiție, am văzut că vrea campionatul și are bani. O să trebuiască să bage bani”, a adăugat Becali.