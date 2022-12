Gigi Becali și-a înregistrat oile pe PFA, cu sediul la palatul din Aleea Alexandru. Planul grandios al latifundiarul: ”Am luat 850 de hectare”

Omul de afaceri George Becali își extinde afacerile și intră oficial în rândul crescătorilor de oi și capre din România.

Gigi Becali și-a făcut PFA pentru creșterea oilor

Finanțatorul s-a înregistrat ca persoană fizică autorizată plătitoare de TVA, la Registrul Comerțului, sub numele de ”George Becali PFA”.

ADVERTISEMENT

Sediul noii firme se află în Aleea Alexandru, nr. 1-3, respectiv la palatul pe care Gigi Becali îl deține în apropiere de Piața Victoriei și care este folosit de acesta ca birou.

Firma are ca obiect principal de activitate ”creșterea ovinelor și caprinelor”, cu o clasă care mai include creșterea și reproducerea ovinelor și caprinelor, producția de lapte de oaie și capră neprelucrat, precum și producția de lână brută (nespălată).

ADVERTISEMENT

Din informațiile FANATIK, Gigi Becali s-a înregistrat ca persoană fizică autorizată încă din anul 2021, dar nu a depus încă primul bilanț contabil anual.

Gigi Becali: ”Am luat un teren de 850 de hectare, în Tulcea”

Gigi Becali a concesionat, recent, 850 de hectare de teren în județul Tulcea, acolo unde vrea să-și contruiască o stână și să cultive viță de vie. Aici ar urma să ajungă și cele 150 de oi pe care le crește în prezent, și care se află în Pipera și Vâlcea.

ADVERTISEMENT

”Da, am deschis un PFA, am pus acolo mai multe domenii printre care și vânzarea de produse lactate. Am terenul ăla în Tulcea de 850 de hectare, și am făcut un PFA, pentru că aveam nevoie, când a fost licitația. Conform caietului de sarcini, trebuia să am animale, așa că am trecut alea 150 de oi pe PFA. Am făcut un PFA să fie acolo…”, a declarat Gigi Becali pentru FANATIK.

Gigi Becali a concesionat terenul din Tulcea de la ADS și a plătit 600.000 de euro, sumă care reprezintă arenda pe un an. În viitor, Becali vrea să ajungă la 8-10.000 de oi, pe care să le poată admira din elicopter.

ADVERTISEMENT

Becali crește oi și lângă casă, în Pipera

Milionarul Gigi Becali mai deține de mai mulți ani o stână cu oi, pe , în apropierea imobilului în care locuiește. Mioarele lui Becali fac parte din rasa Lacaune, cunoscută pentru producția mare de lapte, și sunt ”importate” din Spania.

ADVERTISEMENT

Interesant este că omul de afaceri și-a instalat stâna pe un teren care valorează câteva milioane de euro, dacă ar fi vândut. Aceasta se află în apropiere de vila europarlamentarului Rareș Bogdan, construită pe un teren achiziționat tot de la Becali.

Oile lui Becali valorează 500 de euro/bucata

Posesor al unei averi de peste 450 de milioane de euro, Gigi Becali a preferat să-și țină stâna aproape de casă, pentru a se putea ocupa personal de oi, atunci când are timp. Afaceristul spune că acest lucru îl relaxează și îi amintește de copilărie, el provenind dintr-o familie de oieri.

De altfel, inițial stâna a fost gândită ca un mijloc de relaxare pentru patronul ei dar și un mijloc de procurare a lactatelor proaspete, fiind de notorietate faptul că Becali este mare amator de astfel de produse. Chiar și în perioada în care se afla în spatele gratiilor, latifundiarul primea săptămânal lapte și brânză de producție proprie.

Latifundiarul a sunat la 112 pentru a reclama dispariția a trei ovine

La începutul lunii noiembrie, Becali a sunat la 112 pentru a reclama că persoane necunoscute i-au furat trei oi din turma care păștea liniștită, la marginea unui teren extravilan din Pipera.

Polițiștii din Voluntari s-au deplasat imediat la fața locului și au început cercetările. După doar câteva ore, aceștia i-au identificat pe hoți. Este vorba despre doi tineri cu vârste de 17, respectiv 23 de ani, care au fost opriți în trafic. Din păcate, ovinele nu au mai putut fi recuperate. Paguba a fost de 1.500 de euro, în condițiile în care oile lui Becali erau de rasă și valorau foarte mult.

Gigi Becali se retrage cu oile în județul Vâlcea

În vara anului 2021, Gigi Becali a cumpărat , în apropiere de Băile Olănești, la 15 kilometri de Mănăstirea Frăsinei, considerat ”Athosul Românesc”. Afaceristul și-a deschis și aici o stână, unde a ”transferat” în jur de 100 de oi.

Aici a ridicat deja o bisericuță din lemn și are în plan să construiască o casă în care să se retragă la bătrânețe, după ce se va ”pensiona” de la FCSB.