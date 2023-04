Gigi Becali, super afacere după anunțul că se retrage de la FCSB: “Am bătut palma! Am cerut opt milioane de euro!”

Furios din cauza arbitrajului de la Rapid – FCSB 1-0, și din fotbal. de FANATIK. Patronul FCSB ar părea dispus să revină asupra deciziei în anumite condiții, iar ultima tranzacție i-ar putea da un imbold.

Gigi Becali, lovitură după anunțul că iese din fotbal și renunță la FCSB. Și-a vândut hotelul din stațiunea Venus pentru 8 milioane de euro!

Nu a fost o lovitură reușită în fotbal, ci în domeniul imobilialelor, specialitatea lui Gigi Becali. Patronul de la FCSB a anunțat că și-a vândut hotelul din stațiunea Venus pentru opt milioane de euro. O afacere excelentă, reușită chiar la începutul sezonului estival.

ADVERTISEMENT

Patronul FCSB spune că totul este acum doar o formalitate: ”Eu am vândut hotelul. Am bătut palma, doar trebuie să facem actele. Am chiar trei clienți. Cine dă primul banii. Opt milioane am cerut pe el. Practic, l-am vândut deja”, a anunțat Gigi Becali, potrivit .

Gigi Becali a cumpărat hotelul din stațiunea Venus de la Ioan Niculae, fostul patron al Astrei. A investit o sumă importantă în renovare, dar a avut și încasări excelente în vara trecută. O cameră dublă în perioada de vârf a ajuns la aproximativ 1000 de lei, iar procentajul de ocupare a fost unul foarte bun.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali cumpărase hotelul cu 6,8 milioane de euro de la Ioan Niculae, fostul patron al Astrei

„L-am luat pentru familie mai mult. Nu mă interesează pe mine partea hotelieră, l-am luat pentru că era omul la pușcărie și să nu-i ia altul hotelul. Mă gândesc dacă să i-l vând.

Dacă mă înțeleg cu el, dacă îmi dă banii și câștig ceva, i-l dau înapoi omului”, a spus Gigi Becali pentru . Declarația a fost oferită în iunie 2022, la scurt timp după ce hotelul se deschidea.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a a atras foarte mulți clienți vara trecută după ce a pus sigla FCSB la hotelul său din Venus. A înlocuit doar cele patru litere cu inițialele TCAB. De la numele celor trei fiice ale sale, Theodora, Cristina și Alexandra și de la numele de familie. Strategia de marketing a atras turiști ca un magnet.

Gigi Becali vrea să mai dea o lovitură. A scos la vânzare și FCSB pentru 25 de milioane de euro

Rămâne de văzut dacă Gigi Becali va avea la fel de mult succes și în tentativa de a vinde FCSB. A anunțat că este dispus să cedeze echipa pentru 25 de milioane de euro și vrea să se distanțeze cât mai repede de fotbal, deranjat de arbitrajul lui Horațiu Feșnic în Rapid – FCSB 1-0.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a anunțat că ar putea să îi găsească un cumpărător lui Gigi Becali pentru FCSB în direct la “Profețiile lui Mitică”. Rămâne dacă Becali va avea la fel de mult succes și cu această afacere.

ADVERTISEMENT