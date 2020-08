Gigi Mulțescu, debusolat după ce Dinamo a fost programată să joace doar ultima etapă: “În fiecare zi jucăm cu alt adversar! Este un haos total”. Exclusiv

Dinamo a primit o lovitură importantă din partea FRF și nu va mai putea să își dispute meciurile restante din Casa Pariurilor Liga 1. Comitetul Executiv al FRF a decis să nu aprobe prelungirea campionatului până pe 18 august, astfel că, Dinamo va rămâne cu un meci de jucat în acest sezon.

Mai mult, LPF a programat pe data de 5 august ultima etapă din play-out, iar toate meciurile se vor disputa de la aceeași oră: 17:00. “Câinii” vor evolua pe teren propriu împotriva celor de la Viitorul, însă rămâne de văzut cum se va încheia acest sezon.

După ultimele decizii care au dezavantajat clubul, FANATIK a stat de vorbă cu antrenorul lui Dinamo, Gigi Mulțescu, cel care ne-a spus că este un haos total și nimeni de la club nu mai înțelege nimic:

Gigi Mulțescu, debusolat după ce Dinamo a fost programată să joace doar ultima etapă: “Este un haos total!”

“Ce să comentez? Ne bulversează. Noi în fiecare zi jucăm cu un alt adversar. Ne-am pregătit pentru cineva, peste o oră ni se schimbă adversarul. Este un haos total. Ce să mai? Nu pot să comentez cum se va încheia campionatul, cu faptul că nu am fost programați pentru că nu este treaba mea.

Am aflat de o oră că jucăm împotriva Viitorului. O să vedem cum o să ne adaptăm programului. După ce că am avut atâtea probleme cu carantina și am stat trei săptămâni, acum ba jucăm, ba nu jucăm, nu mai știm despre ce este vorba.

Nu înțeleg nimic din ce vrea LPF să facă, dar ceea ce se întâmplă acum nu este deloc în regulă”, a spus Mulțescu pentru FANATIK.

Dinamo va rămâne cu cinci restanțe după etapa de final din play-out!

După cele 21 de cazuri COVID-19 descoperite la Dinamo, jucătorii au fost nevoiți să stea pe bară 3 săptămâni. Având în vedere că meciul cu Viitorul este ultimul programat în această ediție din Casa Pariurilor Liga 1, “câinii” vor rămâne cu cinci restanțe de disputat.

Astfel, echipa lui Gigi Mulțescu ar mai avea de jucat două meciuri cu Hermannstadt, două meciuri împotriva Chindiei Târgoviște și un meci cu Sepsi Sf. Gheorghe. Însă, pentru că FRF a respins prelungirea campionatului, este imposibil ca aceste confruntări să se dispute.

În acest moment, Dinamo este penultima în clasament cu 24 de puncte și nici cu o victorie împotriva celor de la Viitorul nu ar putea trece peste Poli Iași. Rămâne de văzut formula care se va decide pentru încheierea play-out-ului, în calcul fiind luată și posibilitatea extinderii numărului de echipe din prima ligă la 16.

