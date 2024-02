Gigi Mustață, dezvăluiri despre scandalul dintre fanii FCSB și jandarmi. Uluitor! „L-au luat la bătaie și pe al lor, monitorul de la Jandarmerie!”

Gigi Mustață a făcut lumină în cazul scandalului dintre suporterii celor de la FCSB și Jandarmerie din apropierea Arenei Naționale. Liderul ultrașilor „roș-albaștrii” a dezvăluit de la ce a plecat totul, dar și un detaliu uluitor de la fața locului.

Gigi Mustață, dezvăluiri despre scandalul dintre fanii FCSB și jandarmi. Uluitor! „L-au luat la bătaie și pe al lor, monitorul de la Jandamerie!”

Mai mulți înaintea orei de start a confruntării dintre și FC Botoșani. Conflictul a izbucnit într-un parc din apropierea Arenei Naționale după ce un copil a fost agresat de un jandarm, așa cum susține Gigi Mustață.

ADVERTISEMENT

„Nu vreau să intru foarte mult în amănunte, știu foarte bine ce s-a întâmplat acolo. Am ajuns împreună cu alți prieteni de-ai noștri și împreună cu monitorul Jandarmeriei am ajuns la acel incident. S-a întâmplat în parcul din fața stadionului, unde noi stăm acolo de obicei.

Un copil a intrat pe un gang să își facă necesitățile, a fost întâmpinat cu două, trei bastoane pe cârcă. În momentul în care suporterii au văzut au început să strige împotriva Jandarmeriei, acest slogan care se cântă cam la toate galeriile, atunci s-a intervenit.

ADVERTISEMENT

Nu a aruncat nimeni cu nicio sticlă, nu a aruncat nimeni cu absolut nimic. A luat bătaie și monitorul de la Jandarmerie și eu strigam: e colegul vostru! În momentul în care am plecat că am văzut ce se întâmplă acolo, am văzut îmbulzeală. Nu au ținut cont de absolut nimeni, dacă tot au dat acel comunicat că au făcut”, a declarat Gigi Mustață la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct de la ora 10:30, doar pe FANATIK.RO, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Uluitor: „L-au luat la bătaie și pe al lor, monitorul de la Jandarmerie!”

„Din contră! Au luat numai nevinovați, pe ăla care face nu îl ia și ia pe cine prinde. Când am ajuns acolo, monitorul între 10 jandarmi. Eu strigam că l-au luat la bastoane, au crezut că era de-al nostru. Nu era violent că e jandarm, e un monitor care ne supraveghează pe noi și raportează mai departe.

ADVERTISEMENT

A intrat primul să discute cu ei, fiind între 10, ce vă spun este realitate. A intrat între jandarmi să le explice și l-au luat ceilalți din spate, să-l pună și pe burtă jos și eu strigam: «E colegul vostru, lăsați-l că e jandarm de-al vostru». Și-a încasat-o, asta am spus acolo: «Poate reușiți să îi dați o interdicție».

Pe cei pe care i-au prins nu au nicio legătură cu indicentul de acolo, au luat ce au prins. La grămadă, dar oamenii nu aveau nicio legătură. Înainte de meci am intrat și am stat cu ei la dubă, am spus domne nu ai luat pe cine trebuie, dacă spui că au aruncat cu sticle”, spune Mustață.

ADVERTISEMENT

„Au luat oameni care stăteau pur și simplu în parc. Nu au filmat de la bun început”

„Ai luat oameni care stăteau pur și simplu în parc. Au început să se uite pe imagini să le dea amenzi sau interdicție, iar o parte din ei nu erau pe filmări. Tot ce ați luat acolo nu are legătură cu incidentul, drept dovadă că l-ați bătut și pe colegul vostru.

Este posibil să spună că sunt atacați înainte de incident. În parcul ăla stăm tot timpul, nu a ieșit nimic până în prezent. Cred că e un batalion nou, dacă tot au dat comunicatul jandarmii, dar și bătaia pe care și-a luat-o monitorul? Dacă voi fi vreodată chemat la Jandarmerie să spun și alte lucruri, să le arătăm și noi niște imagini.

Nu se ținea cont, dacă v-am spus că monitorul lor a luat bătaie în fața noastră. Faptul că monitorul a venit pentru a calma spiritele și săracul a fost și el ciomăgit bine și eu strigam lăsați-l că e al vostru, cât pe aici să îl pună și pe burtă. Dacă apucă să te pună și pe burtă e groasă, îți primești picioare de nu poți să le duci.

Am fost acolo și am văzut și ceea ce vorbeau dânșii. Nu au filmat de la bun început când l-au bătut pe acest copil, când s-a dus să își facă necesitățiile. De aici a plecat, dar asta e. Cred că vreo 16, 17 ani are. Vreau să menționez că a venit un ofițer pe care îl cunoșteam, a pus stop discuțiilor, am început să retrag oamenii și să meargă înspre stadion, un om cu care poți să te înțelegi”, a adăugat Mustață.

Gigi Mustață, dezvăluiri despre scandalul dintre fanii FCSB și jandarmi